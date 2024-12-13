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Эти ошибки россияне часто совершают при покупке китайской машины

«Авилон» перечислил три ошибки при покупке китайского автомобиля

Директор розничных продаж компании «Авилон» Илья Петров назвал распространенные ошибки, которые делают россияне при покупке китайских автомобилей.

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Среди них покупка модели, которые продаются в России небольшими партиями, даже официально. Из-за этого в дальнейшем возникают проблемы при обслуживании и ремонте, так как импортеры ради небольшого тиража не держат в России склады с запчастями.

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Покупка «китайца» не у официального дилера, а у «серого», грозит серьезными проблемами в будущем, рассказал эксперт. Да, можно сначала сэкономить 100–200 тысяч рублей, но в случае выхода из строя крупного узла или электроники можно потерять в итоге значительно больше.

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Еще одной ошибкой будет покупка модели более высокого класса в начальной комплектации, вместо машины классом пониже, но в средней комплектации. В таком случае автомобилист не сможет ездить на автомобиле с комфортом и системами безопасности, выбрав внешне более статусный вариант.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 4
13.12.2024 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
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