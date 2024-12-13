Если власти не вмешаются, цены на бензин в РФ будут расти – эксперт

Глава НАС Шапарин прогнозирует рост цен на бензин в России на 15% в 2025 году

Стоимость бензина в России в 2025 году будет зависеть исключительно от государственной политики, и в первую очередь от изменений в налогообложении. Таким прогнозом поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Осенью 2024 года в России приняты поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение акциза на бензин 5-го класса на 14% – с 15 048 до 17 088 руб. за тонну, а на дизельное топливо – на 16% (с 10 425 до 12 120 руб. за тонну).

«Государственное регулирование в данном случае работает слишком мягко, и этого явно не хватает. Цены на топливо галопируют, и, если в ситуацию не будут вмешиваться власти, это продолжится далее. Государство тратит на поддержку нефтяников триллионы рублей, хотя тут уже возникает вопрос, кто кого должен поддерживать. Без кардинальных мер, я считаю, рост цен на бензин в следующем году составит около 15%», – делится прогнозом вице-президент НАС.

В экспертном сообществе считают, что российский рынок увидит контрмеры со стороны государства. Реализация предпринимаемых мер будет нацелена на то, чтобы потребители увидели очень плавное повышение цен на отечественном рынке топлива, коррелирующее с текущим уровнем инфляции в экономике.

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Источник: autonews.ru