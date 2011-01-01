13 удивительных «буханок»: такие УАЗы и представить-то сложно!

Прогулочный автопоезд, жилой кемпер, трехоска и машины… которых как бы и не было.

УАЗ-«буханка» (она же — «головастик», когда речь идет о бортовом грузовике) отметила 60-летие конвейерной жизни. И, возможно, это не последний ее прижизненный юбилей. С премьеры машины разошлись огромными тиражами и во множестве серийных и малосерийных модификаций. Велика и армия редких «буханок», сделанных порой в единственном экземпляре. Причем строили их не только на родине, но и за рубежом. Ведь УАЗы разошлись по всему миру от Монголии до Великобритании.

Прототип УАЗ-450

Дизайн «буханки» Владимира Арямова выглядел для середины 1950-х очень передовым. А первый опытный образец УАЗ-450 со смелым решением передка с большой «У» посредине решетки. смотрелся, пожалуй, даже претенциозно. Серийные машины оказались поскромнее, а поэтому и гармоничней.

УАЗ-452ДП

Версию с правым рулем — УАЗ-452 ДП завод серийно не выпускал. Но сегодня в Великобритании известны несколько праворульных уазиков, вероятно, переделанных уже в Туманном Альбионе. Среди них есть, кстати, даже самосвал.

Трехосный прототип УАЗ

Трехосный микроавтобус с колесной формулой 6х4, рассчитанный на 18 мест, сделали еще а 1960-х без государственного задания и плана. Как говорили тогда «в инициативном порядке». Поэтому и индекса машина не имела. Зато существовал аналогичный бортовой грузовик.

ТСК-2-08

Уазиками занимались десятки ремзаводов по всему СССР. Делали они свои версии «буханок», обычно превращая шасси с кабиной (то есть «головастика») в грузопассажирские микроавтобусы. Существовала даже типовая для разных заводов конструкция — ТС-17144. Но ряд предприятий выпускали и пикапы с двойной кабиной, которых Ульяновский завод в то время не предлагал. В частности, завод «Автокубань» в Краснодаре производил ТСК-2-08. Аналоги строили и иные советские предприятия.

Вариация на тему УАЗа из Буденновска

А некоторые местные заводы пытались создать даже рестайлинговые, как сказали бы теперь, версии «буханок». Особенно смелый шаг в этом направлении совершил Буденновский машиностроительный, соорудив экстравагантный экспериментальный автомобиль на основе УАЗ-3303. Но такая «буханка», понятно, так и осталась прототипом.

Парковый автопоезд на базе УАЗа

В Москве и в некоторых других городах в парках работали, как известно, автопоезда на основе РАФов. А вот краснодарский завод «Автокубань» сделал аналогичный прогулочный, парковый уазик.

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