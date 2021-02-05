Прежний D-Max был двойником Chevrolet Colorado, новый делит платформу с Маздой BT-50. И это единственный на российском рынке пикап, который можно купить с полуторной кабиной и большим кузовом.

Isuzu D‑Max

Он практичный?

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Новая машина меньше предыдущей? Нонсенс! Но и такое бывает. Isuzu D‑Мax таиландского производства на 45 мм ниже и на 30 мм короче предшественника. Мелочь, но у практичных покупателей возникает резонный вопрос: грузовая платформа тоже стала меньше или салон теперь теснее?

Спокойствие! Японцы ухитрились удлинить платформу на 40 мм — до 1495 мм. На 10 мм стали выше борта (490 мм). Внутренняя ширина платформ прежняя — 1530 мм без учета колесных арок. Так что кузов у «Димы» (так ласково называют D‑Мax его владельцы) немного длиннее и чуть шире, чем у популярного пикапа Mitsubishi L200 .

D‑Мax будут продавать не только со сдвоенной, но и с полуторной кабиной — это базовый вариант.

И всё же практичность — не самая сильная сторона Isuzu. Четырех петель для надежной фиксации груза явно недостаточно. Пол и стенки кузова не отделаны пластиком. В отличие от Мерседеса Х‑класса, в темноте платформа не подсвечивается. И уж совсем удивительно, что здесь нет задней буксировочной проушины. Придется раскошеливаться на фаркоп. Но если Х‑класс уже сняли с производства как не нашедший спроса, то новый D‑Мax выходит на российский рынок, причем в двух вариантах.

Мотоцикл поместится?

Как и раньше, D‑Мax будет продаваться у нас не только со сдвоенной кабиной (Double Cab), но и с полуторной (Extended Cab). «Полуторка» — это базовый вариант с очень тесным вторым рядом сидений, но с более просторной грузовой площадкой длиной 1805 мм. Мотоцикл «Минск» или снегоход «Буран» не увезешь, но легкий скутер войдет без проблем.

Водительское место стало лучше. Дело не только в более современном дизайне и улучшенных материалах: заметно подтянули эргономику. Руль теперь регулируется по вылету. Новый крой сидений удобней, да и появившаяся регулировка поясничного упора явно не лишняя.

Заявленная грузоподъемность — 995 кг, включая водителя. Это больше, чем у любого из пикапов на нашем рынке.

Салон избавился от аскезы, но шика не приобрел. Пикапам он, впрочем, ни к чему.

К круглым шкалам вопросов нет, но данные на экране трип-компьютера мелковаты. Лоток сверху передней панели — неотъемлемая фишка многих пикапов. Шайба управления полноприводной трансмиссией переехала с тоннеля на центральную консоль.

У машин в топ-версии семь подушек безопасности (коленной раньше не было), двухзонный климат-контроль и продвинутая мультимедийка с 9-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

D‑Max имеет функцию предупреждения о риске фронтального столкновения и о сходе со своей полосы, систему автоторможения . По меркам класса — отлично! Адаптивный круиз-контроль, если появится на товарных машинах, вообще станет уникальным предложением.

Передние кресла перекроили удачно: сидеть удобнее. Второй ряд полноценный — места хватает по всем направлениям. Сидеть, в сравнении со старой машиной, уютнее: добавились подлокотник с подстаканниками, USB-разъем, верхние дефлекторы. Жаль, из-за скромного угла открытия дверей садиться неудобно. Положение не спасают даже вертикальные поручни (раньше их не было).

Что изменилось?

Старый D‑Max я и раньше неплохо знал. Пикап как пикап. Неспешно ускоряется под мерное тарахтение дизеля и трясет на любых мало-мальски заметных глазу неровностях. Типичная рабочая лошадка.

Новый — совсем другой! Тарахтит ничуть не меньше, но едет бодрее во всем диапазоне оборотов — модернизация 3-литровому турбодизелю 4JJ с чугунным блоком пошла на пользу. Турбина с изменяемой геометрией, повышение давления впрыска со 180 до 250 МПа и восемь впрысков за один такт вместо семи позволили поднять мощность со 177 до 190 л.с., а крутящий момент — с 430 до 450 Н·м .

В распоряжении Isuzu один из самых объемных в индустрии четырехцилиндровых моторов — три литра! D‑Max разжился его дистанционным запуском. Функция активируется с ключа, возможности программной настройки нет. Заявленная дальнобойность невелика — 20 м, но все равно приятно.

Автомат — прежний, 6-ступенчатый.

При параллельном старте с предыдущим D‑Max новый сразу уходит вперед на пару корпусов, и дальше отрыв только увеличивается.

Удивительно, но Isuzu отлично управляется. По горной дороге Дмитровского автополигона он не едет — летит. Благодаря переработанной геометрии передней подвески Дим Димыч меньше кренится, руль «короче» (3,6 оборота вместо 3,8), точнее и понятнее — практически нет грузовых ощущений. И тормоза эффективнее.

Через пару кругов я вконец осмелел, отключил систему стабилизации и проходил повороты со скольжениями впритирку к металлическим ограждениям. Мало какой пикап такое позволит.

Плавность хода, правда, лучше не стала. Несмотря на положенные в кузов два центнера балласта машина изрядно вздрагивала на неровностях. Но энергоемкость хороша — ни одного пробоя.

ВСЕМ ПИКАПАМ ПРИМЕР Эталон функциональности, на который стоит равняться другим пикапам, — новый Ford F-150. Его грузовой отсек бесподобен! И речь не столько о размерах, сколько о продуманности: четыре розетки, подсветка, планка-верстак, приклеенная к борту линейка, крепление для гаджетов, прорези для ручек и карандашей. Не многим такой пикап реально нужен, но для мастеровых людей — отличное решение.

Что с проходимостью?

Клиренс увеличен на 10 мм. С базовыми 17‑дюймовыми колесами он достигает 235 мм, а с опционными 18‑дюймовыми — 240 мм. Полез под машину с рулеткой: намерил 230 мм, причем корпус редуктора заднего моста расположен на сантиметр выше. Благодаря «миграции» сапуна заднего моста на кузов глубина преодолеваемого брода увеличилась до 800 мм.

В грузовом отсеке из удобств — только проушины для фиксации грузов. Маловато будет!

Дифференциального полного привода мы так и не дождались: в Isuzu остались верны жестко подключаемой схеме. Это плохо: по сухой дороге можно ехать только на заднем приводе, а переднюю ось разрешено задействовать исключительно на бездорожье . А хорошо то, что появилась задняя межколесная блокировка .

Вне асфальта D‑Мax — не мальчик для битья. Переехать глубокую колею или вскарабкаться на гору? Запросто! Но только посуху. Размытый подъем Isuzu одолел только с пятой попытки и с хорошего разбега — шины Dunlop Grandtrek быстро замыливались и не давали реализовать вездеходный потенциал. Обычное дело: вдобавок к хорошей трансмиссии нужны шины с развитыми грунтозацепами .

Под днищем две серьезные новости: дополнительная поперечина у рамы и переход на алюминиевую конструкцию кардана — меньше энергии тратится на его вращение. Сзади установлены трехлистовые рессоры, как и у предшественника. Но конструкция крепежной проушины на коренном листе пересмотрена — бещают, что трещины возникать больше не должны.

Почем?

D‑Max останется в прежней ценовой нише — на уровне или чуть дешевле L200.

А внедорожник привезут?

В прошлом году по объемам продаж на российском рынке D‑Max оказался на пятом месте среди всех пикапов. Однако на одной модели далеко не уедешь — нужен внедорожник! Например, MU-X — рамник на шасси того же «Димы», который неплохо продается в Азии.

Японцы обещают в ближайшее время предложить нам кое-что новое.

Прежний D-Max (на заднем плане) был двойником Chevrolet Colorado, новый же делит платформу с Маздой BT-50.

Два варианта кабины, богатое оснащение, тяговитый двигатель Простоват с точки зрения оснащения грузовой площадки

Isuzu D‑Max

Длина / ширина / высота / база 5263 / 1870 / 1810 / 3125 мм

5263 / 1870 / 1810 / 3125 мм Снаряженная / полная масса 2130 / 3100 кг

2130 / 3100 кг Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 2999 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 3600 об/мин; 450 Н·м при 1600–2600 об/мин

дизельный, R4, 16 клапанов, 2999 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 3600 об/мин; 450 Н·м при 1600–2600 об/мин Максимальная скорость 180 км/ч

180 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 76

ДТ / 76 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,3 / 7,1 / 8,3 л / 100 км

10,3 / 7,1 / 8,3 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А6

Большой тест японских пикапов — тут.