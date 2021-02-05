Он практичный?
Новая машина меньше предыдущей? Нонсенс! Но и такое бывает. Isuzu D‑Мax таиландского производства на 45 мм ниже и на 30 мм короче предшественника. Мелочь, но у практичных покупателей возникает резонный вопрос: грузовая платформа тоже стала меньше или салон теперь теснее?
Спокойствие! Японцы ухитрились удлинить платформу на 40 мм — до 1495 мм. На 10 мм стали выше борта (490 мм). Внутренняя ширина платформ прежняя — 1530 мм без учета колесных арок. Так что кузов у «Димы» (так ласково называют D‑Мax его владельцы) немного длиннее и чуть шире, чем у популярного пикапа Mitsubishi L200.
И всё же практичность — не самая сильная сторона Isuzu. Четырех петель для надежной фиксации груза явно недостаточно. Пол и стенки кузова не отделаны пластиком. В отличие от Мерседеса Х‑класса, в темноте платформа не подсвечивается. И уж совсем удивительно, что здесь нет задней буксировочной проушины. Придется раскошеливаться на фаркоп. Но если Х‑класс уже сняли с производства как не нашедший спроса, то новый D‑Мax выходит на российский рынок, причем в двух вариантах.
Мотоцикл поместится?
Как и раньше, D‑Мax будет продаваться у нас не только со сдвоенной кабиной (Double Cab), но и с полуторной (Extended Cab). «Полуторка» — это базовый вариант с очень тесным вторым рядом сидений, но с более просторной грузовой площадкой длиной 1805 мм. Мотоцикл «Минск» или снегоход «Буран» не увезешь, но легкий скутер войдет без проблем.
Водительское место стало лучше. Дело не только в более современном дизайне и улучшенных материалах: заметно подтянули эргономику. Руль теперь регулируется по вылету. Новый крой сидений удобней, да и появившаяся регулировка поясничного упора явно не лишняя.
Заявленная грузоподъемность — 995 кг, включая водителя. Это больше, чем у любого из пикапов на нашем рынке.
У машин в топ-версии семь подушек безопасности (коленной раньше не было), двухзонный климат-контроль и продвинутая мультимедийка с 9-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
D‑Max имеет функцию предупреждения о риске фронтального столкновения и о сходе со своей полосы, систему автоторможения. По меркам класса — отлично! Адаптивный круиз-контроль, если появится на товарных машинах, вообще станет уникальным предложением.
Что изменилось?
Старый D‑Max я и раньше неплохо знал. Пикап как пикап. Неспешно ускоряется под мерное тарахтение дизеля и трясет на любых мало-мальски заметных глазу неровностях. Типичная рабочая лошадка.
Новый — совсем другой! Тарахтит ничуть не меньше, но едет бодрее во всем диапазоне оборотов — модернизация 3-литровому турбодизелю 4JJ с чугунным блоком пошла на пользу. Турбина с изменяемой геометрией, повышение давления впрыска со 180 до 250 МПа и восемь впрысков за один такт вместо семи позволили поднять мощность со 177 до 190 л.с., а крутящий момент — с 430 до 450 Н·м.
Автомат — прежний, 6-ступенчатый.
При параллельном старте с предыдущим D‑Max новый сразу уходит вперед на пару корпусов, и дальше отрыв только увеличивается.
Удивительно, но Isuzu отлично управляется. По горной дороге Дмитровского автополигона он не едет — летит. Благодаря переработанной геометрии передней подвески Дим Димыч меньше кренится, руль «короче» (3,6 оборота вместо 3,8), точнее и понятнее — практически нет грузовых ощущений. И тормоза эффективнее.
Через пару кругов я вконец осмелел, отключил систему стабилизации и проходил повороты со скольжениями впритирку к металлическим ограждениям. Мало какой пикап такое позволит.
Плавность хода, правда, лучше не стала. Несмотря на положенные в кузов два центнера балласта машина изрядно вздрагивала на неровностях. Но энергоемкость хороша — ни одного пробоя.
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ВСЕМ ПИКАПАМ ПРИМЕР
Эталон функциональности, на который стоит равняться другим пикапам, — новый Ford F-150. Его грузовой отсек бесподобен! И речь не столько о размерах, сколько о продуманности: четыре розетки, подсветка, планка-верстак, приклеенная к борту линейка, крепление для гаджетов, прорези для ручек и карандашей. Не многим такой пикап реально нужен, но для мастеровых людей — отличное решение.
Что с проходимостью?
Клиренс увеличен на 10 мм. С базовыми 17‑дюймовыми колесами он достигает 235 мм, а с опционными 18‑дюймовыми — 240 мм. Полез под машину с рулеткой: намерил 230 мм, причем корпус редуктора заднего моста расположен на сантиметр выше. Благодаря «миграции» сапуна заднего моста на кузов глубина преодолеваемого брода увеличилась до 800 мм.
Дифференциального полного привода мы так и не дождались: в Isuzu остались верны жестко подключаемой схеме. Это плохо: по сухой дороге можно ехать только на заднем приводе, а переднюю ось разрешено задействовать исключительно на бездорожье. А хорошо то, что появилась задняя межколесная блокировка.
Вне асфальта D‑Мax — не мальчик для битья. Переехать глубокую колею или вскарабкаться на гору? Запросто! Но только посуху. Размытый подъем Isuzu одолел только с пятой попытки и с хорошего разбега — шины Dunlop Grandtrek быстро замыливались и не давали реализовать вездеходный потенциал. Обычное дело: вдобавок к хорошей трансмиссии нужны шины с развитыми грунтозацепами.
Почем?
D‑Max останется в прежней ценовой нише — на уровне или чуть дешевле L200.
А внедорожник привезут?
В прошлом году по объемам продаж на российском рынке D‑Max оказался на пятом месте среди всех пикапов. Однако на одной модели далеко не уедешь — нужен внедорожник! Например, MU-X — рамник на шасси того же «Димы», который неплохо продается в Азии.
Японцы обещают в ближайшее время предложить нам кое-что новое.
|Два варианта кабины, богатое оснащение, тяговитый двигатель
|Простоват с точки зрения оснащения грузовой площадки
Isuzu D‑Max
- Длина / ширина / высота / база 5263 / 1870 / 1810 / 3125 мм
- Снаряженная / полная масса 2130 / 3100 кг
- Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 2999 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 3600 об/мин; 450 Н·м при 1600–2600 об/мин
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Топливо / запас топлива ДТ / 76
- Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,3 / 7,1 / 8,3 л / 100 км
- Трансмиссия полный привод; А6
- Большой тест японских пикапов — тут.