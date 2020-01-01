Пикап Mitsubishi L200 подорожал, но все еще дешевле конкурентов

Если, конечно, к ним не причислять УАЗ.

Как и многие автомобильные бренды, компания Mitsubishi вынуждена повышать цены. Правда, в этот раз подорожание коснулось одной модели — пикапа L200.

Модель подорожала на 20 000 рублей, что составляет менее одного процента от прежней цены, сообщает Цена Авто. На данный момент ценники переписаны на все комплектации, диапазон — от 2 199 000 до 2 802 000 рублей.

Пикап Mitsubishi L200 оснащается 2,4-литровым турбодизелем, мощность которого может составлять 154 или 181 л.с. Второе значение — для топовой комплектации Instyle, в ней в качестве трансмиссии предложен лишь 6-ступенчатый автомат. В более доступных версиях Invite и Intense кроме него можно выбрать и 6-ступенчатую механику.

Рынок пикапов в России не слишком емкий, но L200 прочно удерживает на нем позиции. Одно из конкурентных преимуществ как раз цена, и она по-прежнему выглядит привлекательно, ведь прайс Volkswagen Amarok начинается от 2 527 000 рублей, а за Toyota Hilux просят и вовсе минимум 2 900 000 рублей.

За последнее время это не единственное подорожание в стане тяжелых рамных автомобилей — Haval H9 прибавил в цене сразу 66 000 рублей.

Фото: Mitsubishi