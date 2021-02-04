Toyota начала продажи более доступного Hilux

В новой версии с бензиновым двигателем пикап стал дешевле на 50 тысяч рублей.

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В новой версии «Стандарт» пикап Hilux оснащается 2,7-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 166 л.с. Мотор способен работать на бензине АИ-92 любого качества и при любом морозе. Кроме того, у него низкие уровни вибрации и шума.

Оснащается новый агрегат, в отличие от турбодизельного, не 6-, а 5-ступенчатой механической коробкой передач. Система полного привода осталась неизменной. Для удобства предусмотрено три режима движения: Eco, Normal и Power.

В новой версии комплектации «Стандарт» пикап отличается серебристой окантовкой решетки радиатора.

Напомним, что в прошлом году пикап стали оснащать новым насосом гидроусилителя, который также устанавливается на внедорожник Land Cruiser Prado. Кроме того, была изменена жесткость пружин передней подвески и перенастроены амортизаторы.

В оснащение «Стандарта» входит цветной 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов, датчик света, кондиционер, электростеклоподъемники на передних и задних дверях, зеркала с электроприводом, а также розетка 220 В.

Стоимость новой версии Toyota Hilux составляет от 2 609 000 рублей, что на 50 тысяч дешевле, чем пикап с турбодизельным двигателем.

Недавно компания Toyota объявила об отзыве более 82 тысяч внедорожников.

Фото: Toyota