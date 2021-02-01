Спортверсии Toyota Corolla и C-HR: старт продаж и цены

Элементы дизайна экстерьера и интерьера новинок разработаны при участии инженеров автоспортивного подразделения Toyota Gazoo Racing.

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Седан Toyota Corolla GR Sport, продажи которого стартовали в этом месяце, отличается двухцветной окраской с черной крышей, оригинальными двухцветными 17-дюймовыми колесными дисками, затемненными фарами, черным фоном эмблемы Toyota сзади и фирменным логотипом версии GR Sport.

В салоне установлены спортивные сиденья GR Sport с развитой боковой поддержкой, комбинированной отделкой и прострочкой красной нитью. Притягивают взгляд алюминиевые накладки на пороги с логотипом GR Sport.

Toyota Corolla GR Sport, созданная на базе средней версии модели «Комфорт», оснащается двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 122 л.с. и вариатором. Седан новой специальной серии будет доступен в семнадцати дилерских центрах России по цене от 1 761 000 рублей.

Купе-кроссовер Toyota C-HR GR Sport окрашен в пепельно-серый цвет с эффектом «металлик», у него контрастная черная крыша, затемненные фары и эксклюзивные 17-дюймовые двухцветные диски. Сиденья покрыты искусственной замшей, а мультифункциональный руль отделан перфорированной кожей. Задняя часть автомобиля в версии GR Sport выделяется декоративной накладкой бампера, черным фоном эмблемы и логотипом специальной серии GR Sport.

В интерьере — сиденья GR Sport, отделанные искусственной замшей с красной прострочкой, которая также присутствует на кожаной отделке селектора вариатора, а логотипы специальной серии присутствуют на кнопке пуска двигателя и дисплее приборной панели.

Оснащение C-HR GR Sport аналогично версии Hot (2 л, 148 л.с., вариатор), а попросят за «спортивную» версию кроссовера от 2 147 000 рублей, причем продавать ее будут только в восьми дилерских центрах страны.

Toyota Corolla с пробегом надежнее большинства конкурентов и высоко котируется на вторичном рынке, но есть нюансы, о которых рассказывает наш автор.

Фото: Toyota