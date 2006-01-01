Toyota Corolla с пробегом: 3 плюса, 3 минуса

Эта модель надежнее большинства конкурентов и высоко котируется на вторичном рынке. Но есть нюансы.

В десятом поколении (2006–2013 годы выпуска) Королла доступна только в кузове седан (хэтчбек заменила отдельная модель Auris). Универсал Corolla Fielder попадал к нам неофициально и только с правым рулем.

Сборка — японская. Рестайлинг конца 2009 года, помимо косметических изменений, принес модернизацию многих жизненно важных узлов и гидроавтомат взамен робота.

ДОСТОИНСТВА

Простая и живучая подвеска без слабых мест.

Кузов неплохо сопротивляется коррозии.

Эффективные кондиционер и печка.

Салон создавали во времена, когда автомобиль еще не обязан был быть многофункциональным развлекательным центром. Всё простенько, зато на своих местах и надежно работает.

НЕДОСТАТКИ

Дорогое обслуживание, короткие интервалы между ТО.

Незатейливый экстерьер, не очень удобные сиденья, есть другие нарекания к эргономике.

При дорожном просвете около 145 мм мал угол переднего свеса.

МОТОРЫ

Свыше 90% предложений ­на вторичке — седаны с мотором 1.6 (1ZR-FE, 124 л.с.), который часто называют эталонным. Однако на ранних 1.6 сказывалось образование нагара в цилиндрах и к 100–150 тысячам км иногда развивался неприлично высокий масложор. Требовалось вмешательство, но часто достаточно было поменять кольца и заодно склонную к прогарам прокладку ГБЦ.

В конце 2009 года мотор модернизировали, внедрив систему бесступенчатой регулировки подъема клапанов. Характер изменился к лучшему. Модернизированный мотор доживает до 350 000 км, но и старый справлялся с 300 тысячами. Цепь ГРМ держится не менее 150 000 км. Нестабильный ресурс подмечен у насоса охлаждающей жидкости и термостата.

Редкие на нашем рынке двигатели 1.4 (4ZZ-FE), 1.33 (1NR-FE) и 1.8 (1ZZ-FE) располагают схожим набором особенностей. Среди них главные — склонность к закоксовыванию и растущий расход масла на угар у возрастных агрегатов.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

К механическим коробкам никаких особых нареканий нет, разве что скромен ресурс сцепления, но он сильно зависит от манеры вождения.

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А вот робот MMT (C50A) с одним сцеп­лением, как и другие роботы того периода, дерганый и ломкий, причем иногда ломался слишком рано, а до 150 000 км без ремонта доживают единичные экземпляры. Умирают блок управления, актуаторы и диски сцепления. Подержанная Corolla с такой трансмиссией — явно не лучший вариант, если речь не идет о машине, у которой робот меняли на новый.

С 2009 года вернулся старый проверенный гидроавтомат Aisin U340E. Единственная к нему претензия: он всего лишь четырехступенчатый. В остальном это надежный долгоиграющий агрегат. При хорошем обслуживании болезни проявляются только по мере естественного износа — к 200 000 км. Ресурс этого автомата уходит за 300 тысяч.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

В подвеске все элементы служат долго, за исключением втулок переднего стабилизатора.

В холода замерзают дверные замки; на дорестайлинговых машинах в мороз барахлил еще и стартер, позже проблему решили.

Стуки в рулевой колонке, слышимые на неровностях, вызваны люфтами крестовины и шестерни рулевого вала; в рулевой рейке быстро изнашивается пластиковая втулка.

Суппорты тормозных механизмов ­требуют регулярного обслуживания.

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Фото: Toyota