Робот? Вариатор? Гидромеханика? — какая АКП подойдет вам — журнал За рулем

Робот? Вариатор? Гидромеханика? — какая АКП подойдет вам

Разница между автоматом и «ручкой» — принципиальная. Но АКП разных типов тоже серьезно отличаются друг от друга. Об этом многие не задумываются, и напрасно: есть технические и эксплуатационные особенности, о которых стоит знать заранее.

Гидромеханика

Гидромеханический автомат — самый распространенный тип автоматических коробок, который встречается практически у всех автопроизводителей. В силу конструктивных особенностей эти автоматы лучше других переваривают большой крутящий момент, поэтому именно их чаще всего устанавливают на тяжелые кроссоверы и внедорожники, а также на полноразмерные седаны. По сути это планетарная коробка передач, соединяемая с мотором через гидротрансформатор. Переключение планетарных рядов в ранних моделях происходило гидромеханически, а теперь — по командам электроники.

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На бюджетные модели устанавливают простенькие «четырехступки», хотя их осталось уже мало. Например, популярная коробка DP0/DP2 работает на многих недорогих моделях Peugeot-Citroen и Renault. Характеристика у этой коробки не лучшая, как, впрочем, и надежность: выхаживает она, как правило, не более 120 000 км. Гораздо лучше по надежности (около 200 000 км), да и по алгоритму переключения японские четырехступки Jatco. Их устанавливают на Гранты и Датсуны.

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Постоянно ужесточающиеся нормы выбросов заставляют производителей увеличивать число передач в автоматах. Но выигрывает от этого не только природа, но и владельцы автомобилей: многоступенчатые коробки позволяют оптимальнее реализовать возможности двигателя и таким образом снизить расход топлива. Даже на относительно недорогих автомобилях, например, Кia Rio или Hyundai Solaris, нынче применяют шестиступенчатые автоматы. Столько же передач и у коробки 09G Tiptronic, устанавливаемой на модели Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Средний ресурс при бережной эксплуатации и своевременной замене рабочей жидкости (не реже чем каждые 60–80 тысяч км) составляет 250 000 км.

На более мощных и тяжелых автомобилях количество ступеней в автоматах может доходить до десяти (например, у купе Chevrolet Camaro ZL1 и пикапа Ford F‑150). Но «многоступенчатость» сказывается на надежности. Ведь чем больше передач, тем чаще коробка переключается, а значит больше изнашиваются фрикционы. Кроме того, жесткие ограничения по габаритам приводят к тому, что каждая ступень становится миниатюрнее (без основательного запаса надежности).

Универсальное (и лучшее) решение для города и бездорожья — гидромеханика

Вариаторы

Вариатор — казалось бы, идеальный агрегат для передачи крутящего момента от мотора к колесам. Нет никаких ступеней: передаточное число изменяется плавно. На ведущем и ведомом валах вместо шестерен установлены конусообразные элементы. Смещая их относительно друг друга, можно плавно изменять передаточное число. Момент передает пластинчатый ремень или штифтовой (еще его называют цепью).

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На большинстве автомобилей работают вариаторы Jatco. Наиболее надежные и менее затратные при ремонте — модели старого поколения JF010E (идут в паре с атмосферными бензиновыми моторами 2.0 и 2.5) и JF011E (с двигателями 3.5), которые устанавливали на Ниссаны, Renault и Mitsubishi предыдущих генераций. Средний ресурс этих вариаторов — 150–200 тысяч км.

Новое поколение — JF016E и JF017E — более капризное. А самым нежным вариатором из гаммы Jatco является агрегат JF015E, который встречается на машинах концерна Renault-Nissan — часто они не выхаживают и 100 тысяч км. Некоторые автопроизводители разрабатывают и выпускают ­вариаторы самостоятельно — в частности, Kia, Subaru и Аudi.

Если сравнивать с классическими гидромеханическими автоматами, то в целом вариаторы уступают им в надежности. И часто обходятся дороже в ремонте. Кроме того, вариаторы на бездорожье зачастую склонны к перегреву. Зато отлично подходят для эксплуатации в городе.

Роботы

Роботы можно разделить на две группы. Робот с одним сцеплением — это обычная «механика», у которой сцеплением и переключением передач управляет не водитель, а автоматика. Надежность такого агрегата в теории должна быть самой высокой среди АКП. Но практика это не подтверждает. Например, на редакционной Весте с роботом стояли уже три сцепления при пробеге меньше 45 тыс.км. Коробка Easytronic, которую устанавливали на Опели, мучили владельцев отказами по электронике. По скорости и комфорту переключения робот с одним сцеплением — худшая автоматическая коробка. Основное его преимущество — невысокая цена. Поэтому его ставят в основном на небольшие и недорогие автомобили.

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Робот с двумя сцеплениями — более сложный и дорогой. За четные и нечетные передачи в такой коробке отвечают отдельные первичные валы и, соответственно, отдельные сцепления. Если вы, к примеру, двигаетесь на первой передаче, то на другом валу уже включена вторая! Благодаря этому переключение происходит за миллисекунды и рывки при этом не ощущаются.

В подобных коробках могут использоваться как сухие, так и мокрые сцепления. Сухие — менее надежные — иногда их приходится менять при пробеге 30 000 км, редко они дотягивают до 100 тысяч. «Мокрые» DSG, которые выпускает концерн Volkswagen, имеют сносный ресурс — около 150 тысяч км и даже больше при аккуратной манере езды.

Фордовские роботы Powershift с сухими сцеплениями не отличаются ни плавной работой, ни большим ресурсом. Поэтому Ford постепенно отказывается от коробок такого типа, предпочитая классические автоматы.

А вот корейцы, похоже, наоборот, готовы продвигать роботов — коробка 7DCT все активнее прописывается на новых моделях Kia и Hyundai.

Сравнение потребительских параметров основных типов АКП

Гидромеханика

Вариатор

Робот

С одним
сцеплением

С двумя
сцеплениями

ПЛЮСЫ

Отработанность конструкции, некритичность к большим крутящим моментам, живучесть при буксовании

Отсутствие переключений,
простота и дешевизна в сравнении с гидромеханикой

Простота, надежность, высокий ресурс. Допускает буксировку

Быстрые, незаметные переключения, хорошая динамика разгона, экономичность. Допускает буксировку

МИНУСЫ

Несколько меньший КПД, чем у вариатора, заметные переключения при небольшом числе ступеней. Буксировка возможна только на небольшие расстояния

Греется на бездорожье. Буксировка — только непродолжительная

Допускает откатывание машины назад, замедленные реакции, рывки при переключениях

Удорожание конструкции, невысокая надежность блоков управления, низкий ресурс «сухих» сцеплений

Что купить?

Теперь попробуем сделать оптимальный выбор. Универсальное решение — это гидромеханика. Современный автомат удобен в городе и на бездорожье, надежен и не так уж сильно поднимает топливный аппетит ­двигателю.

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Вариатор — прекрасная коробка для города. Лучшее средство для реализации возможностей мотора и экономии топлива. Но плохо работает на бездорожье. Да и по ресурсу уступает классическому автомату.

Нельзя сказать, что все роботы ненадежны — ресурс очень сильно разнится от модели к модели. Если не собираетесь ездить на машине дольше гарантийного срока — покупайте. Если берете машину надолго — шерстите форумы и наши публикации. Общее у всех роботов то, что они не любят городские пробки.

Плюс один совет тем, кто является счастливым обладателем автомобиля с двумя педалями или планирует его купить. Если уловили признаки неправильной работы коробки (толчки, вибрации) — не затягивайте с ремонтом. Возможно, отделаетесь малой кровью, отдав за восстановление коробки несколько десятков тысяч рублей. Если пропустите опасный момент, то ремонт обойдется в 120 000 рублей и выше — в зависимости от модели и сложности работы. А можно дотянуть до того, что коробку уже нельзя будет отремонтировать. Цены же на новые коробки и вариаторы начинаются от 250 000 рублей.

Фото: depositphotos

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