110 тыс. км с Гольфом: DSG все еще жива

Материалы по теме
Когда два года назад мы опубликовали
большой материал о проблемах роботизированных коробок DSG, из московского представительства концерна Volkswagen раздался тревожный звонок. На том конце провода искренне недоумевали по поводу нашего исследования роботов DSG разных поколений и причин их поломок.
Аргументация была своеобразная: поскольку DSG несколько раз модернизировали, проблема с надежностью почти ушла — и нечего старое ворошить! На мой вопрос о том, как жить-быть владельцам машин с роботами первого поколения, толкового ответа не последовало. На том и расстались: фольксвагеновцы — в святой уверенности в своей правоте, а я — с пониманием того, что роботу на моем редакционном Гольфе скоро будет крышка.
С тех пор минуло два лета и две зимы, но коробка DQ200 до сих пор жива. И даже работает практически без сбоев — если особо ее не напрягать. Точнее, если лебезить перед ней.
Volkswagen Golf VII
Volkswagen Golf VII
Материалы по теме
Знаете, как я трогаюсь на светофоре? Отпускаю педаль газа, жду, когда сомкнутся диски сцепления и машина начнет движение вперед, - и только после этого плавно давлю на газ. То есть если я стою четвертым от стоп-линии, то процесс начинаю одновременно с первой машиной — и тогда я не мешаю потоку.
Если же трогаться как все нормальные люди, быстро перенося ногу с тормоза на педаль газа, велик шанс получить пинок в спину, причиной которого является заметный трансмиссионный удар — как у человека, который не умеет трогаться на механике и скачет дикими рывками. В чем причина? Это может быть комплексная проблема, связанная с износом дисков, износом соленоидов мехатроника и массой других нюансов.
Кроме того, раздражает мелкая трансмиссионная дрожь в вялой пробочной тянучке, когда чуть даешь газу, потом тут же притормаживаешь, потом снова на газ. По дороге на работу есть довольно крутой подъем, на котором всегда собирается утренняя пробка, - и здесь просто беда. Чем жарче, тем хуже. Ситуацию усугубляет система «старт-стоп», которая глушит мотор и снова его заводит.
Материалы по теме
Проблема отчасти уходит, если систему «старт-стоп» отключить, но я этого не делаю по нескольким причинам. Во‑первых, она помогает экономить в городских пробках до 10% бензина — это
проверено нами в ходе контрольных замеров. Во‑вторых, при пуске двигателя система работает по умолчанию — так пусть работает, если ей положено. В‑третьих, если она дополнительно нагружает робот в сложных условиях, это даже интересно — на то и ресурсный тест.
Производитель заявляет, что масло залито в коробку на весь срок службы и не требует замены. В картере даже нет заливной (контрольной) пробки. Но послушайте добрый совет: меняйте! Через 50–60 тысяч километров, не позже. Мы немножко затянули и обновили масло ближе к 80 тысячам, но и так хорошо. Вполне возможно, что именно
смена масла помогла коробке дожить до сегодняшнего дня с минимальными потерями. И я надеюсь, что она протянет еще столько же, хотя известны случаи, когда роботы помирали уже на 40–60 тысячах пробега.
Понятно, что многое зависит от стиля езды. Как на духу: в городе езжу спокойно, а на трассе, когда коробка поднимается до высших передач, проблем с переключениями нет даже при относительно резвых разгонах.
Одно из самых проблемных мест семиступенчатого робота DQ200 — сухое сцепление. Средний ресурс сцепления последней генерации составляет 80–90 тысяч километров. На моей машине сцепление не из последних, но я проехал уже 110 тысяч. Ремкомплект обойдется в 25 тысяч рублей, замена узла — в 55 тысяч.
Одно из самых проблемных мест семиступенчатого робота DQ200 — сухое сцепление. Средний ресурс сцепления последней генерации составляет 80–90 тысяч километров. На моей машине сцепление не из последних, но я проехал уже 110 тысяч. Ремкомплект обойдется в 25 тысяч рублей, замена узла — в 55 тысяч.
За замену неисправного мехатроника специализированные СТО берут 50–60 тысяч рублей. За эти деньги поставят так называемый ремонтный (восстановленный) мехатроник с шестимесячной гарантией. Сколько такой проживет — можно только гадать.
За замену неисправного мехатроника специализированные СТО берут 50–60 тысяч рублей. За эти деньги поставят так называемый ремонтный (восстановленный) мехатроник с шестимесячной гарантией. Сколько такой проживет — можно только гадать.
Почти не жрет
О расходе топлива я обмолвился неспроста. «Седьмой» Golf 1.4 TSI (140 л.с.) — один из самых экономичных автомобилей с автоматической трансмиссией. На 12‑километровом пути от дома до работы даже зимой расходует около 8,5 литра на 100 км, хотя мотор прогревается полностью только к середине дистанции. На успех работает тройственный союз: небольшой турбомотор, DSG и система «старт-стоп».
За городом средний расход составляет 5,5–5,7 литра. А когда летом ранним утром еду с дачи (40 км по подмосковному шоссе и 30 км по московским проспектам) практически без затыков даже в городе, то при аккуратном обращении с педалью газа приезжаю с результатом 4,8 л/100 км. Ни один другой автомобиль данного типоразмера не ест меньше в схожих условиях.
И — никаких гвоздей
Материалы по теме
По статистике, россияне отдают предпочтение
шипованным зимним шинам: на их долю приходится две трети продаж. Вот и я долгое время я был адептом «шиповок». Исповедовал простую и понятную многим философию: даже одно-единственное за всю зиму экстренное торможение на льду с лихвой оправдывает и более высокую цену, и худшую управляемость на асфальте, и повышенный шум. Однако лет семь назад перешел на фрикционные шины — потому что снега и льда в Московском регионе всё меньше, дорóги чистят хорошо, а фрикционки заметно подросли в своих профессиональных навыках.
Этой зимой я установил на Golf шины Goodyear UltraGrip Ice 2. Это симметричные «елочки» польского производства с глубиной протектора 8 мм (стандарт; бывает и 9 мм). В интернет-магазинах их можно купить по 5000 рублей за штуку.
Нешипованные шины Goodyear UltraGrip Ice 2 по соотношению цены и потребительских свойств — весьма удачное приобретение. Смело рекомендую тем, кто ездит преимущественно по чищеным зимним дорогам.
Нешипованные шины Goodyear UltraGrip Ice 2 по соотношению цены и потребительских свойств — весьма удачное приобретение. Смело рекомендую тем, кто ездит преимущественно по чищеным зимним дорогам.
Материалы по теме
По соотношению цены и качества это достойные шины (бывают и более выгодные, и менее выгодные). Твердость протектора не самая высокая, но и не самая низкая. На асфальте шины Ice 2 показались жестковатыми (хотя о дискомфорте речи нет). На сухом и подмороженном асфальте они нравятся мне неплохим «зацепом» и понятной управляемостью, равно как и на заснеженной дороге. Правда, здесь нужно делать поправку на то, что речь идет о Гольфе, а у него одно из лучших в мире шасси (именно поэтому для испытаний новых покрышек и доводочных работ шинники обычно выбирают Golf). Вполне вероятно, что на других машинах те или иные показатели слегка уплывут.
Минусы тоже очевидны: невысокая проходимость в глубоком снегу (для меня это неактуально) и размытая курсовая устойчивость, что особенно заметно на снежной дороге: машина начинает слегка плавать при неизменном положении руля. Поскольку я «асфальтовый» ездок, для меня этот недостаток несущественен, ну а вы подбирайте шины исходя из своих особенностей эксплуатации. Я же в ближайшие годы переходить обратно на «шиповки» не планирую.
Volkswagen Golf VII
Изготовитель — Volkswagen AG, Германия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2013 года
Пробег на момент отчета — 110 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–110 000 км)*
Бензин (АИ-95, средний расход 7,1 л/100 км): 345 353 руб.
2014 год: сервис, диагностика двигателя: 2631 руб. 2016 год: фильтры, масло, свечи, тормозная жидкость: 9735 руб. 2017 год: фильтры, масло, передние и задние колодки: 7775 руб. 2018 год: фильтры, свечи, масло, щетки стеклоочистителя, масло для мехатроника — 1 л, трансмиссионное масло — 2 л: 9310 руб. 2019 год: фильтры, масло: 3698 руб. Общие расходы: 378 499 руб. Стоимость 1 км пробега: 3,44* руб.
* Низкая стоимость километра пробега обусловлена тем, что мы не тратились на покупку зимних и летних шин (брали из числа оставшихся после тестов), а обслуживание машины проводили в техническом центре журнала «За рулем». Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе « Парк ЗР». 110 тыс. км с Гольфом: DSG все еще жива «Седьмой» Volkswagen Golf служит в парке «За рулем» седьмой год. Коробка DQ200 работает практически без сбоев, если особо ее не напрягать. 110 тыс. км с Гольфом: DSG все еще жива