Может ли заглохнуть машина с вариатором на ходу?

Материалы по теме
Двигатель может заглохнуть у любой машины. Самая простая и очевидная причина — кончилось топливо. За ним солидный список неисправностей как механической части, так и системы электронного управления двигателем. А еще может отказать нештатная система сигнализации, которая при этом заблокирует топливный насос или работу системы зажигания. Так или иначе, мотор перестанет работать во время движения. А что с вариатором?
Вариатор, как и гидромеханический автомат, не соединен жестко с коленчатым валом двигателя. Связь между ними осуществляет гидротрансформатор. Да-да, есть он практически у любого современного вариатора. Именно из-за него эффект торможения двигателем, когда водитель отпускает педаль акселератора во время движения, не столь заметен, как например в случае с механикой, где связь жесткая.
Как только коленчатый вал двигателя остановится, перестанет работать насос, подающий в вариаторе рабочую жидкость ко всем исполнительным механизмам. Вариатор при этом сразу переключится в положение N (нейтраль), хотя селектор в салоне останется в положении D. Крутящий момент полностью перестанет передаваться от двигателя к ведущим колесам. Автомобиль продолжит катиться по инерции.
Что делать, если двигатель заглох на ходу?
Материалы по теме
Советую в таких ситуациях включить аварийную сигнализацию, по возможности плавно съехать на обочину и остановиться, поставив машину на стояночный тормоз. Затем нужно перевести селектор в положение P и попытаться пустить двигатель.
Не получилось — проверить, есть ли топливо. Если дело не в нем, вызывайте помощь. Ну или займитесь поиском неисправности самостоятельно, если есть необходимые навыки и знания.
Напомню о правилах безопасности. Если вам не удалось поставить машину на обочину, будьте крайне осторожны, покидая салон автомобиля. Установите знак аварийной остановки.
Частный случай
Материалы по теме
Реже случается ситуация, когда работающий на холостом ходу двигатель глохнет при переводе рукоятки вариатора в положение D или R. Здесь уже дело, скорее всего, в неисправности самого вариатора. Убедиться в этом просто. Если мотор без нагрузки легко (как обычно) набирает обороты при нажатии на педаль акселератора, проблема, скорее всего, в вариаторе. В ином случае, возможно, неисправна система управления двигателем.
***
Остановка двигателя на автомобиле с вариатором менее опасна, чем на машинах с механикой. С другой стороны, и сам вариатор, будучи сложным электрогидромеханическим узлом, может быть причиной непреднамеренной остановки мотора.
- Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?! Чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждой, читайте тут.