Может ли заглохнуть машина с вариатором на ходу?

Вопреки всеобщему заблуждению, да. А вот что при этом будет вариатору? Эксперт «За рулем» объясняет.

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Двигатель может заглохнуть у любой машины. Самая простая и очевидная причина — кончилось топливо. За ним солидный список неисправностей как механической части, так и системы электронного управления двигателем. А еще может отказать нештатная система сигнализации, которая при этом заблокирует топливный насос или работу системы зажигания. Так или иначе, мотор перестанет работать во время движения. А что с вариатором?

Вариатор, как и гидромеханический автомат, не соединен жестко с коленчатым валом двигателя. Связь между ними осуществляет гидротрансформатор. Да-да, есть он практически у любого современного вариатора. Именно из-за него эффект торможения двигателем, когда водитель отпускает педаль акселератора во время движения, не столь заметен, как например в случае с механикой, где связь жесткая.

Как только коленчатый вал двигателя остановится, перестанет работать насос, подающий в вариаторе рабочую жидкость ко всем исполнительным механизмам. Вариатор при этом сразу переключится в положение N (нейтраль), хотя селектор в салоне останется в положении D. Крутящий момент полностью перестанет передаваться от двигателя к ведущим колесам. Автомобиль продолжит катиться по инерции.

Что делать, если двигатель заглох на ходу?

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Советую в таких ситуациях включить аварийную сигнализацию, по возможности плавно съехать на обочину и остановиться, поставив машину на стояночный тормоз. Затем нужно перевести селектор в положение P и попытаться пустить двигатель.

Не получилось — проверить, есть ли топливо. Если дело не в нем, вызывайте помощь. Ну или займитесь поиском неисправности самостоятельно, если есть необходимые навыки и знания.

Напомню о правилах безопасности. Если вам не удалось поставить машину на обочину, будьте крайне осторожны, покидая салон автомобиля. Установите знак аварийной остановки.

Частный случай

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Реже случается ситуация, когда работающий на холостом ходу двигатель глохнет при переводе рукоятки вариатора в положение D или R. Здесь уже дело, скорее всего, в неисправности самого вариатора. Убедиться в этом просто. Если мотор без нагрузки легко (как обычно) набирает обороты при нажатии на педаль акселератора, проблема, скорее всего, в вариаторе. В ином случае, возможно, неисправна система управления двигателем.

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Остановка двигателя на автомобиле с вариатором менее опасна, чем на машинах с механикой. С другой стороны, и сам вариатор, будучи сложным электрогидромеханическим узлом, может быть причиной непреднамеренной остановки мотора.