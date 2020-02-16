Вопреки всеобщему заблуждению, прогревать зимой нужно не только двигатель, но и автоматическую коробку передач. А вариатор? Эксперт «За рулем» провел эксперимент и выяснил, как меняется температура рабочей жидкости вариатора при прогреве и можно ли ускорить этот процесс.

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Все агрегаты автомобиля лучше всего работают при расчетной температуре. Вариатор не исключение. В его конструкции использованы разные материалы: сталь и алюминий, резина и пластик, и у всех свои ограничения по температуре использования. Впрочем, даже при пуске двигателя в —35°C все эти материалы остаются работоспособными.

Другое дело — рабочая жидкость вариатора. В мороз ей приходится плохо, настолько плохо, что она способна погубить детали вариатора.

В чем опасность?

Растет вязкость рабочей жидкости. В результате увеличивается нагрузка на привод насоса, а он, в свою очередь, нагнетает излишнее давление в системе. Причем даже полностью открытый редукционный клапан не может компенсировать слишком большое давление. В результате могут выйти из строя клапаны гидроблока или резиновые уплотнения .

. Там, где взаимодействуют конусы и ремень вариатора, жидкость начинает нормально функционировать только при температуре, близкой к рабочей. Оптимальная температура для вариатора от 60 до 100°C. Если жидкость холодная, то трения будет недостаточно для передачи больших крутящих моментов. Начнется проскальзывание, которое спровоцирует задиры на поверхности конусов и ремня.

Торцевые поверхности ремня вариатора при холодной рабочей жидкости агрегата интенсивно изнашиваются. Это заметно сокращает ресурс вариатора.

Теплообменники вариатора, которые летом помогают охладить рабочую жидкость, зимой будут замедлять ее прогрев. Причем не важно, какой они конструкции: встроены в основной радиатор системы охлаждения двигателя или установлены за решеткой радиатора. Вокруг — или холодный антифриз, или холодный воздух.

Способы прогрева вариатора

Эти рассуждения приводят нас к выводу, что вариатор нужно прогревать до того, как он испытает большую нагрузку при езде. Сделать это можно тремя способами:

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Чуть прогрев мотор, начинать движение медленно и плавно, не допуская чрезмерных нагрузок на трансмиссию. Через 10–15 км пути в таком режиме вариатор можно считать прогретым. Недостатки этого способа очевидны: нельзя форсировать снежную преграду на старте или влиться в быстро движущийся поток машин. Ведь в обоих случаях вариатор испытает большую нагрузку, а он еще не прогрет. Греть вариатор от двигателя. Двигатель работает на холостом ходу и прогревает вариатор. Недостаток: ждать можно сколь угодно долго, но все равно температура рабочей жидкости вариатора будет далека от оптимума. Прогревать вариатор, обеспечив ему нагрузку на стоянке. Для этого можно затянуть ручник и включить вскоре после пуска двигателя режим D или R.

Разницу между двумя последними способами мы проверили на кроссовере Nissan X-Trail второго поколения. На нем установлены двигатель QR25 рабочим объемом 2,5 литра и вариатор JF011E. Данные получены с помощью программы на андроид-планшете и диагностического адаптера ELM327 (версии 1.5). В обоих случаях прогрев проводился на неподвижном автомобиле. Начальная температура агрегатов составила —10˚С.

Программа позволяет оценивать температуры двух важнейших агрегатов — двигателя и коробки передач, и сообщает еще множество диагностических параметров.

Температура в системе охлаждения двигателя и вариатора при разных положениях селектора коробки передач

На графике видно, что прогрев вариатора от двигателя в режиме P или N идет крайне медленно. Двигатель уже прогрет, а температура вариатора всего 20˚С. По прошествии пятнадцати минут прогрева вариатор не готов к интенсивным нагрузкам.

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Совсем другое дело, если почти сразу после пуска двигателя мы переведем селектор вариатора в положение D или R. Выбор положения зависит от того, как автомобиль припаркован. Если колеса уперты в бордюр, да еще и ручник полностью исправен, то можно стоять даже не нажимая педаль тормоза. В ином случае педаль тормоза лучше не отпускать. При этом мы получим более быстрый прогрев двигателя и вариатора. Примерно через 10 минут вполне можно начинать движение в обычном режиме. А через километр пути — ехать на полную катушку, если, конечно, в этом есть потребность.

Главный вывод: температура вариатора растет примерно в два раза быстрее, если включить режим D или R на стоянке. Аналогичная зависимость сохранится и в условиях более низких температур за бортом.

За счет чего прогрев происходит быстрее?

На двигатель и вариатор увеличивается нагрузка. Двигатель нагружается вариатором, а сам вариатор греется за счет интенсивного перемешивания жидкости в гидротрансформаторе, когда насосное колесо вращается, а турбинное полностью неподвижно. Насос разносит эту потеплевшую жидкость по всей коробке. Откуда вообще взялся гидротрансформатор, спросите вы? Он есть практически у всех современных вариаторов и, по сути, выполняет роль сцепления, позволяя остановить автомобиль, в то время как селектор коробки передач остается в режиме drive.

Устройство гидротрансформатора: 1 — блокировочна муфта; 2 — турбинное колесо; 3 — насосное колесо; 4 — реакторное колесо; 5 — механизм свободного хода.

К слову, аналогичный эксперимент мы провели и на классическом автомате. О том, как прогревается гидромеханическая коробка, читайте здесь.

Берегите свои вариаторы, старайтесь прогревать их хоть немного перед началом движения, не забывайте регулярно менять рабочую жидкость, и они прослужат долго.

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