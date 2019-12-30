Многие замечали, что двигатели современных автомобилей прогреваются очень долго. Это относится, прежде всего, к дизельным моторам, но и бензиновые с турбонаддувом и непосредственным впрыском не подарок.

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Если вспомнить историю, то в первых автомобилях отопителя не было вообще. Затем конструкторы сообразили, что можно использовать часть тепла, производимого двигателем, для обогрева пассажирского салона. На двигателях с жидкостным охлаждением появились нормальные печки, а на «воздушниках» эту проблему так до конца и не решили.

Но вот незадача: современные бензиновые моторы дорогих иномарок прогреваются порой дольше, чем старые карбюраторные движки Жигулей. Как же так? Впрочем, а так ли уж необходим быстрый прогрев двигателя? Да, и причин на то несколько. Медленно прогревающийся двигатель автомобиля приносит водителю следующие проблемы:

расходует больше топлива

интенсивнее изнашивается

дает более «грязный» выхлоп

дольше прогревается салон

Именно последнее обстоятельство больше всего напрягает современных водителей, поскольку это касается личного комфорта.

От чего зависит скорость прогрева?

Для начала перечислим факторы, на которые мы не в силах повлиять сиюминутно.

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Литраж двигателя. Очевидно, что многолитровый восьмицилиндровый двигатель даже на холостом ходу производит намного больше тепла, чем мотор малолитражки. Вспомните об этом при очередной смене личного автомобиля.

Очевидно, что многолитровый восьмицилиндровый двигатель даже на холостом ходу производит намного больше тепла, чем мотор малолитражки. Вспомните об этом при очередной смене личного автомобиля. Коэффициент полезного действия (энергоэффективность) двигателя. Дизели медленно прогреваются именно потому, что они гораздо большую часть энергии сгоревшего топлива обращают в полезную работу — в частности, на холостом ходу вращают сами себя и кучу вспомогательных агрегатов. И совсем малая часть тепла уходит в систему охлаждения и теряется с выхлопными газами. Соответственно, прогреть дизель на холостом ходу в мороз почти невозможно. Почти все то же самое относится и к турбированным бензиновым двигателям с непосредственным впрыском топлива. Им свойственны высокий КПД, низкий расход топлива, удобная характеристика крутящего момента и медленный прогрев без нагрузки. Зато старые добрые атмосферные моторы, имея не очень хорошие показатели по расходу топлива, прогреваются достаточно быстро. Все описанные процессы очень хорошо индицирует бортовой компьютер автомобиля, если на нем есть режим часового расхода топлива на холостом ходу. Так вот, у простых атмосферных моторов он заметно выше, чем у более современных агрегатов или у дизелей.

Дизели медленно прогреваются именно потому, что они гораздо большую часть энергии сгоревшего топлива обращают в полезную работу — в частности, на холостом ходу вращают сами себя и кучу вспомогательных агрегатов. И совсем малая часть тепла уходит в систему охлаждения и теряется с выхлопными газами. Соответственно, прогреть дизель на холостом ходу в мороз почти невозможно. Почти все то же самое относится и к турбированным бензиновым двигателям с непосредственным впрыском топлива. Им свойственны высокий КПД, низкий расход топлива, удобная характеристика крутящего момента и медленный прогрев без нагрузки. Зато старые добрые атмосферные моторы, имея не очень хорошие показатели по расходу топлива, прогреваются достаточно быстро. Все описанные процессы очень хорошо индицирует бортовой компьютер автомобиля, если на нем есть режим часового расхода топлива на холостом ходу. Так вот, у простых атмосферных моторов он заметно выше, чем у более современных агрегатов или у дизелей. Неисправности. Если термостат зависает в открытом положении, то тепла в машине не ждите. Также ухудшат приток тепла засоренный салонный фильтр и заросший грязью изнутри и снаружи радиатор отопителя. Для быстрого прогрева все системы автомобиля должны быть исправны.

Если термостат зависает в открытом положении, то тепла в машине не ждите. Также ухудшат приток тепла засоренный салонный фильтр и заросший грязью изнутри и снаружи радиатор отопителя. Для быстрого прогрева все системы автомобиля должны быть исправны. Размеры салона. Одно дело прогреть несколько кубометров салона Лады Ларгус, другое — создать теплую атмосферу в пикапе с короткой кабиной и одним рядом сидений. Во втором случае на прогрев салона уйдет в разы меньше времени.

Имейте в виду

Не у всех автомобилей есть штатные и корректно работающие указатели температуры двигателя. Большинство таких указателей оживают лишь при температуре охлаждающей жидкости 40°C. Есть автомобили, у которых в комбинации приборов просто светится синий символ — мол, движок холодный. И гаснет только, когда температура ОЖ достигает 60°C. После этой отметки мотор уже можно нагружать, не боясь навредить ему.

Как ускорить прогрев двигателя и салона?

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Температура окружающего воздуха и скорость ветра. Очевидно, что на эти факторы мы повлиять не можем. Хотя... если вы точно знаете, как пролегает через ваш двор подземная теплотрасса (ее легко вычислить по таящему над ней снегу), то можно поставить машину аккурат над ней. Выиграете пару минут во время прогрева.

Очевидно, что на эти факторы мы повлиять не можем. Хотя... если вы точно знаете, как пролегает через ваш двор подземная теплотрасса (ее легко вычислить по таящему над ней снегу), то можно поставить машину аккурат над ней. Выиграете пару минут во время прогрева. Обороты двигателя. Выше обороты — быстрее прогрев. Здесь, как ни странно, старые карбюраторные двигатели имели некоторое преимущество в виде «подсоса». Помните этот рычажок под передней панелью, который вытягивали на себя сразу после запуска двигателя? При этом мотор работал с прикрытой воздушной заслонкой обычно на более высоких оборотах, чем современный впрысковой двигатель в режиме прогрева. Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000–2500 об/мин.

Выше обороты — быстрее прогрев. Здесь, как ни странно, старые карбюраторные двигатели имели некоторое преимущество в виде «подсоса». Помните этот рычажок под передней панелью, который вытягивали на себя сразу после запуска двигателя? При этом мотор работал с прикрытой воздушной заслонкой обычно на более высоких оборотах, чем современный впрысковой двигатель в режиме прогрева. Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000–2500 об/мин. Нагрузка на двигатель. Чем больше нагрузка, тем быстрее прогрев. Но здесь важно не перегрузить холодный мотор, поскольку холодное масло еще не обеспечивает полноценной смазки, да и тепловые зазоры далеки от оптимальных. Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке. Немного ускорит прогрев автомобиля с вариаторами или классическим автоматом во время стоянки включение режима «D» коробки передач.

Чем больше нагрузка, тем быстрее прогрев. Но здесь важно не перегрузить холодный мотор, поскольку холодное масло еще не обеспечивает полноценной смазки, да и тепловые зазоры далеки от оптимальных. Мы всегда рекомендуем непродолжительный прогрев на холостом ходу, а затем — неспешное движение еще несколько минут на минимальной нагрузке. Немного ускорит прогрев автомобиля с вариаторами или классическим автоматом во время стоянки включение режима «D» коробки передач. Теплоотдача в отопитель. На скорость прогрева салона влияет и то, правильно ли вы пользуетесь отопителем. Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины. И воздух из печки идет холодный, и двигатель не прогреете. Лучше на первой скорости потихоньку оттаивать ветровое стекло. Есть машины с двумя отопителями, там теплоотвод больше, но обычно эти транспортные средства имеют достаточно мощный, а потому и быстро прогревающийся двигатель. Еще на автомобилях с современными энергоэффективными моторами часто ставят электроподогреватель воздуха в отопителе. Вот это устройство заслуживает всяческих похвал.

На скорость прогрева салона влияет и то, правильно ли вы пользуетесь отопителем. Если у автомобиля двигатель небольшого литража, то радиатор отопителя, продуваемый ледяным воздухом на максимальной скорости вращения вентилятора, весьма затрудняет прогрев машины. И воздух из печки идет холодный, и двигатель не прогреете. Лучше на первой скорости потихоньку оттаивать ветровое стекло. Есть машины с двумя отопителями, там теплоотвод больше, но обычно эти транспортные средства имеют достаточно мощный, а потому и быстро прогревающийся двигатель. Еще на автомобилях с современными энергоэффективными моторами часто ставят электроподогреватель воздуха в отопителе. Вот это устройство заслуживает всяческих похвал. Наличие дополнительных систем подогрева. Есть устройства, без которых сейчас почти не обходятся владельцы дизельных автомобилей. Это автономные подогреватели. Работают на топливе из бака, а единственный недостаток — могут посадить аккумуляторную батарею. Не полностью, конечно — на этот случай предусмотрена защита, но в определенной степени. Такие устройства можно приобрести и установить на свой автомобиль.

Есть устройства, без которых сейчас почти не обходятся владельцы дизельных автомобилей. Это автономные подогреватели. Работают на топливе из бака, а единственный недостаток — могут посадить аккумуляторную батарею. Не полностью, конечно — на этот случай предусмотрена защита, но в определенной степени. Такие устройства можно приобрести и установить на свой автомобиль. Не давать двигателю остыть после предыдущей поездки, то есть не глушить мотор совсем. Способ порой применяют в районах Крайнего Севера. Ну а «лайт»-версией этого способа пользуются многие автолюбители даже средней полосы. Это система автозапуска двигателя по температуре. Остыл мотор — пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз за ночь. Вариант — утром автозапуск с брелока или по таймеру.

С наступающими! Желаю, чтобы ваша машина давала всегда столько тепла, сколько вам хочется.