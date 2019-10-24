Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами

Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.

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Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в опре­деленные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

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Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

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Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы ­отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.