5 доводов в пользу прогрева мотора, или Инженеры против менеджеров

Если вам сказали, что мотор вашей машины не нуждается в прогреве, то вас обманули.

«…Красота при низких температурах — настоящая красота».

Иосиф Бродский, «Набережная неисцелимых»

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Среди неумирающих автомобильных дискуссий уверенно сохраняют свои лидирующие позиции дебаты насчет необходимости прогрева мотора после пуска. К лету они по понятным причинам стихают, но с приближением отрицательных температур разгораются вновь. Что ж, самое время высказать свое мнение. Что перевесит — опыт предков или рекомендации современных инструкций?

Мы неоднократно отмечали, что в ходе подобных диспутов надо учитывать как минимум три важных фактора: техническую, экономическую и экологическую составляющую. Напомним также, что прогретым считается тот двигатель, у которого все детали и технические жидкости достигли своих рабочих температур. А еще заметим, что скорость прогрева сильно зависит от режима работы двигателя.

Теперь выслушаем пять доводов спорящих сторон.

Послушайте менеджера и сделайте наоборот

«Даже самый лучший менеджер порой оказывается в положении мальчика с огромной собакой на поводке. Он смотрит, куда она тянет поводок, и ведет ее в эту сторону».

Ли Якокка

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Любое официальное лицо из автомобильной компании на вопрос насчет обязательности прогрева двигателя непременно изобразит удивление: «Зачем?» И с улыбкой пояснит, что их автомобили в дедушкиных рецептах не нуждаются: сел и поехал.

Такие ответы мы слышали не единожды. Однако же давно известно: хочешь выведать что-то насчет техники — обращайся не к белозубому манагеру, а к технарю, причем, конечно же, без диктофона в руках. Потому что официальный представитель компании не имеет права на какие-либо отклонения от «генеральной линии», изложенной в пресс-релизах и прочих официальных бумажках. А там никаких прогревов, конечно же, нет: зачем травмировать публику? К тому же, если у конкурентов ничего подобного не требуется, то и наша продукция не имеет права быть в чем-то хуже. Публика воспримет это однозначно: мол, если один автомобиль нуждается в прогреве, а другой нет, то первый, конечно же, хуже.

Технарь в кулуарах, конечно же, приватно пояснит вам, что небольшой прогрев мотору полезен. Но при этом попросит на него не ссылаться. Что ж, в каждом монастыре есть свой устав — надо его соблюдать.

Поймите, что по сути все моторы одинаковы

— Странное свойство моей физиономии: всем кажется, что меня где-то только что видели.

— А вы стереотипны, — ответил генерал. — Похожи на многих других.

Ю. Семенов, «Семнадцать мгновений весны»

Конечно, двигатель современного автомобиля гораздо совершеннее, чем, скажем, у довоенных экипажей — подобно тому, как современный человек совершеннее кроманьонца. Однако с формальной точки зрения принципиальной разницы между ними нет. Скелет человека состоит все из тех же костей, что и тысячелетия назад, а внутри ДВС по-прежнему работают поршни, кольца и прочие шатуны. Никакие марсианские материалы при этом не применяются, а потому при перепадах температур моторы «Ауруса» и «эмочки» будут ощущать один и тот же дискомфорт. Даже если в пресс-релизе об этом не будет ни слова.

«Вонять» под чужими окнами нехорошо — спору нет. Но ДВС не умеет прогреваться мгновенно.

Не верьте, что современный двигатель ничего не боится

«Мы становимся крепче там, где ломаемся».

Эрнест Хемингуэй

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Мотор, пусть и обвешанный датчиками, микропроцессорами и прочими «современностями», по-прежнему вынужден считаться с тем, что вязкость моторного масла на морозе сильно возрастает. И если в поддоне вместо текучей среды присутствует некое желе, это всегда грозит масляным голоданием — пусть и ненадолго. Если движок пустился, то узлы трения сразу начинают воспринимать серьезные нагрузки, которые при отсутствии смазки приводят к резкому ускорению износа. И чем выше обороты коленвала, тем интенсивнее износ.

Износ и поломка часто ходят рядом. Про температурные режимы поршней мы пишем часто: им приходится испытывать перепады температур градусов в двести. Цилиндр еще холодный, а поверхность поршня уже нагрелась до полутора сотен градусов — от таких термических напряжений плохо всем. Чаще всего погибают межкольцевые перемычки поршней, на которые действуют еще и увеличившиеся силы трения, а также межклапанные перемычки головки цилиндров. Это в равной степени применимо как к древним «Москвичам», так и к современным иномаркам.

Экология и болтология — кто кого?

«Токсичным отходам в воздухе просто не хватило бы места, если бы не наши легкие».

Юмор из Сети

Противники прогрева любят ссылаться на экологию. Дескать, о каких прогревах можно рассуждать, когда мы всем миром боремся за экологию? Поэтому — никаких вариантов: сел, пустил мотор — и сразу же поехал!

Спору нет: отравлять кому-то жизнь своими выхлопными газами нехорошо. Но болтология не понимает, что ДВС теоретически не может прогреться мгновенно, а потому вонять все равно придется. В лучшем случае нехорошие запахи перекочуют с одного места на другое, но вовсе не исчезнут, а размажутся по мировому пространству. Кстати, при движении выброс газов увеличивается, поскольку педаль акселератора нажата. К тому же холодная машина в пути — это богатая смесь, обдув набегающим холодным воздухом и ледяной двигатель, не готовый к нагрузкам.

Из всех вариантов прогрева мы считаем оптимальным чуть погреть мотор на месте, после чего потихоньку тронуться в путь.

Эксперименты по оптимальному прогреву, удовлетворяющему и технарей, и экологов, мы проводили неоднократно. Из трех вариантов (стартовать сразу, греть движок до кондиции во дворе или чуть погреть и стронуться с места) однозначно выиграл третий — помолотить поршнями хотя бы минуту, после чего потихоньку тронуться в путь. Хотя бы километр надо проехать по возможности спокойно, забыв про лошадиные силы. Именно такой вариант выигрывает у других как по токсичности, так и по топливной экономичности. А ресурс мотора скажет спасибо.

Для кого беречь машину? Подумайте о своем ближнем!

«После нас хоть потоп».

Приписывается маркизе Помпадур

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Размышлять о том, сколько прослужит мой мотор, сегодня как-то не принято. Производитель думает исключительно про гарантийный срок — неважно, в годах или в километрах пробега. Всё, что происходит с машиной потом, попадает под категорию «платный ремонт». Но и современного потребителя ресурс волнует далеко не всегда. Всё чаще слышишь: мол, 2–3 года отъезжу — и пора избавляться. Понятно, что при таком подходе заботиться о здоровье машины вроде бы и незачем.

Короче, «После нас — хоть потоп». Но мне всегда казалось, что подкладывать ближнему свинью все-таки нехорошо. Ведь продаваемая вами машина вряд ли пойдет под пресс: ее купит нормальный человек, у которого не хватает денег на новую. И не хватает вовсе не потому, что он лентяй или бездарность — согласитесь, что таких примеров в нашей жизни полным-полно. Так зачем же намеренно усложнять человеку его существование? А тем, кому на других наплевать, не стоит забывать, что вкладыши могут провернуться и на новенькой машине, если владелец после морозного пуска вздумает резко газануть.

В общем, мы советуем немножечко прогревать любую машину — в том числе и самую навороченную. Не случайно юмористы говорят: «Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница…»

Всем удачи на дорогах!