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Обновленный кроссовер Jolion можно купить в России по цене меньше 2 млн рублей

Названы марки авто, которые продаются в феврале со скидками до 600 тысяч рублей

На российском рынке в феврале зафиксировано снижение цен на новые легковые автомобили. Еще в январе в части ценообразования произошли изменения, но сейчас у покупателей есть шанс сэкономить от 100 до 600 тысяч рублей при покупке некоторых моделей. При этом отмечается, что стоимость некоторых марок, наоборот, повысилась.

В частности, отечественный Москвич 6 можно купить со скидкой 200 тысяч рублей. Производитель из Китая Haval начал продавать обновленный кроссовер Jolion по цене 1,999 млн рублей. При этом уточняется, что дилеры могут установить более высокие цены.

Haval Jolion
Haval Jolion
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Что касается цен на кроссоверы Chery — они остались неизменными, хотя некоторые дилеры предлагают автомобили по ценам ниже рекомендованной розничной цены (РРЦ). Компания Jaecoo анонсировала скидку в 200 тысяч рублей на кроссовер J7, причем дилерские центры вовсю продают предыдущие модели по сниженным ценам. Omoda снизила цену на свой кроссовер C5 до уровня предыдущего года выпуска, также уменьшилась стоимость кроссовера Bestune T77 от компании FAW — на 200 тысяч рублей.

Другими словами, у потенциальных покупателей сейчас есть реальный шанс значительно сэкономить на покупке новых автомобилей на фоне текущих изменений на российском авторынке.

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Источник: sm.news

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haval
Количество просмотров 2
12.02.2024
Фото:Haval
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