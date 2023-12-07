Названы самые доступные кроссоверы на авторынке России – а еще есть скидки!

Эти кроссоверы можно купить новыми по цене до 2 млн рублей

Самым востребованным автомобилем на российском рынке является кроссовер. Ресурс Autonews.ru сделал обзор цен и актуальных скидок на самые бюджетные паркетники. Отмечается, что речь идет исключительно об автомобилях, поставки которых были совершены по официальным каналам.

Цена кроссовера Livan X3 Pro стартует от 1,879 млн рублей без учета скидок. Кроссовер предлагается с атмосферным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 103 л.с. в паре с бесступенчатым вариатором.

Haval Jolion, согласно данным «Автостата», стал самым популярным китайским кроссовером в России по итогам ноября 2023 года. Цена самой доступной версии паркетника на официальном сайте компании составляет 1,949 млн рублей. Кроме того, на кроссовер действует скидка 100 тысяч рублей. При покупке за наличные конечная цена составит минимум 1,849 млн рублей. Haval Jolion оснащен бензиновым мотором объемом 1,5 л и механической коробкой передач.

Компактный кроссовер Chery Tiggo Pro 4 в базе оснащен бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 л, мощностью 113 л.с. В списке оснащения: кондиционер, подогрев передних кресел, руля и лобового стекла, мультимедийная система, камера заднего вида, круиз-контроль, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Рекомендованная цена — 2,120 млн рублей.

В одном из автосалонов можно купить машину при условии наличной оплаты за 1,98 млн рублей, в подарок — набор зимней резины. У другого продавца цена составляет 1,99 млн рублей, бонусов нет.

На текущий момент одним из самых доступных кроссоверов на российском рынке является Москвич 3. За автомобиль со 150-сильным турбомотором объемом 1,5 л и МКП покупатель заплатит 2,222 млн рублей. При этом дилер предлагает скидку 100 тысяч рублей при покупке за наличные.

Китайский кроссовер Geely Coolray можно сейчас приобрести с турбомотором объемом 1,5 л, он работает с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В «базе» у кроссовера медиасистема с тачскрином, электропакет, фары с диодными ходовыми огнями, подогрев передних кресел. Цены на официальном сайте бренда на Geely Coolray стартуют от 2,329 млн рублей, причем автопроизводитель предоставляет скидку 135 тысяч рублей.

У дилеров в наличии в Москве есть Geely Coolray в средней комплектации Luxury с допоборудованием по цене 2,6 млн рублей. На официальном сайте цена за такую модификацию предлагается от 2,434 млн рублей.

Кроссовер Kaiyi X3 создан на одной платформе с паркетником Chery Tiggo 4, отличия только в габаритах и экстерьере. Автомобиль оснащен безальтернативным атмосферным двигателем объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с. Он работает с пятиступенчатой механикой или вариатором. На официальном сайте указана цена 2,238 млн рублей. Дилеры предлагают полноприводный кроссовер по такой же цене.

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Источник: autonews.ru