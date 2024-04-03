Эта модель российской сборки вошла в топ-3 самых популярных кроссоверов на рынке РФ

«Автостат»: Haval Jolion признан бестселлером на рынке РФ в марте в сегменте SUV

Китайский компактный кроссовер Haval Jolion удостоился в России статуса бестселлера в сегменте SUV в марте 2024 года. Продажи модели по итогам прошлого месяца выросли сразу на 92% и составили 6387 автомобилей. Такие данные обнародовали специалисты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК) и с учетом собственного мониторинга рынка.

На втором месте в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников отечественная Lada Niva Travel – ее показатель 5213 проданных экземпляров (рост составил 30,8%). В тройку лидеров вошел еще один представитель китайского автопрома – Geely Monjaro с 5175 автомобилями. Для сравнения, в прошлом году за этот же период было продано всего 170 экземпляров Monjaro

Haval Jolion

Затем в списке идет модель Chery Tiggo 7 Pro Max, ее купили 5151 раз (рост составил 3,2%). Замыкает топ-5 еще одна российская модель – Lada Niva Legend, она разошлась тиражом 4772 экземпляра (+76,6%). В десятку лучших моделей SUV по итогам марта вошли также Omoda C5 (3761 шт., +57%), Haval M6 (3468 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (3241 шт., +40,4%), Changan CS55 Plus (2859 шт.) и Geely Coolray (2804 шт., +2,5%).

Haval Jolion

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Источник: autostat.ru