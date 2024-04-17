Исправьте 3 промаха! — изучили обновленного «китайца» российской сборки

Эксперт «За рулем» рассказал о шести важных особенностях эксплуатации Haval Dargo X

В парк «За рулем» попал кроссовер Haval Dargo во «внедорожной» X-комплектации. Машина из первых партий, еще 2022 года выпуска. Поэтому у нее есть некоторые особенности. Например, нет физических клавиш включения обогрева задних сидений, которые позже добавили. А вот залить новое ПО, которое не отключает обогрев лобового стекла при трогании с места, успели.

С января и до конца зимы машина проехала больше 5000 км.

Полный привод

Jolion, когда он также пребывал в нашем парке, не понравился слишком активным подключением задних колес. При выезде из двора с поворотом на улицу корму могло забросить, как при чисто заднем приводе. А при трогании по прямой, напротив, передние колеса успевали ощутимо проскользнуть. На Dargo X те же особенности остались, но настройка стала корректнее. Пробуксовки почти нет, задняя часть уже не стремится обогнать переднюю.

Имитация болтов на обвесе и широкая решетка – все внешние отличия X-версии. Практичности они ничем не добавляют, обычный Dargo тоже хорошо защищен некрашеным пластиком.

Режим «Снег»

Очень снежная зима располагала к экспериментам с разными алгоритмами работы полного привода. Каких-то существенных особенностей, если выбрать режим «Снег», я не ощутил. В нем становятся тяжелее руль (усилие – как в режиме «Спорт») и мягче реакции на газ. А вот гребут колеса так же, как и при других настройках.

Блокировка дифференциала

Ключевая особенность Dargo X – наличие принудительной блокировки заднего дифференциала. Она включается клавишей на центральной консоли и работает до 38 км/ч. Кроссовер с клиренсом меньше 200 мм и нежным роботом – это не серьезный рамник. Поэтому сложно оценить, как ему реально может помочь блокировка на бездорожье. Я ей придумал другое применение.

Если на асфальте снег и лед, она поможет чуточку эффективнее стартовать со светофора. Полноценно мы ее проверим позже, поставив Dargo X на наши роликовые платформы.

Для всех Dargo доступен выбор между черной и бежевой отделкой. Вторая наряднее. В нижней части салона, которая пачкается больше, ничего светлого нет, что правильно.

Без подножек – к лучшему?

На Dargo X не ставят подножки. Их китайцы сделали узкими и не самыми удобными. Так что сильно жалеть не стоит. Но без них сильнее обрастает снегом и грязью порог, который не прикрыт нижней кромкой двери. Как лучше – со ступенькой или без, – я пока определиться не смог.

Форсунки «в глубине»

Форсунки стеклоомывателя стоят на жабо и прикрыты сверху капотом. Решение современное и способствующее меньшему их обмерзанию. Но вот проблема: в нишу постоянно наваливает снега, который не сдувает на ходу и который сложно вычистить щеткой (поводки из нижнего положения поднять полностью нельзя). Чтобы омыватель заработал как надо, приходится орудовать руками. Зато сами форсунки шикарные: веер из них мгновенно накрывает всё стекло, и дворники убирают всю грязь в один заход.

«Грязные» фары

Круглые фары Dargo стоят строго вертикально, а секция ближнего света в них небольшая. Оптика собирает всю грязь, и без омывателя машина в слякоть быстро «слепнет». У Dargo хороший ближний свет, дальний светит больше в небо, чем на дорогу, а зоны подсветки противотуманками с водительского места не видны.

Грязь на себя Dargo X собирает охотно. Приходится чаще мыть, сбивать и протирать.

Выводы

Есть нюансы, непосредственно к зимней эксплуатации не относящиеся, но над которыми стоит поработать. Так, еще с момента выхода Джолиона не появилось раздельное включение потолочных плафонов. Если пассажиру нужен свет, вторая лампа будет бить водителю в глаза. Но прогресс виден, ведь не зря Haval в России запустил и расширяет собственный завод полного цикла, на котором недавно заработало моторное производство.

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