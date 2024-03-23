12 900 км с кроссовером российской сборки: итоги зимы

«За рулем» оценил прогресс марки Haval на примере кроссовера Dargo X

Два года назад я полгода отъездил на Джолионе. Год назад коллега Никита Гудков столько же экзаменовал Dargo. Теперь в моих руках Haval Dargo X. Это хорошая возможность не только протестировать длительной эксплуатацией машину, но и оценить прогресс марки. Всё-таки концерн Great Wall – единственный из всех китайских производителей, кто имеет в России собственный завод полного цикла.

Со времен выхода Джолиона на обеих моделях так и не появилось раздельное включение потолочных плафонов. Если пассажиру нужен свет, вторая лампа будет бить водителю в глаза. Предлагаю альтернативу – купите где-нибудь на маркетплейсах мини-фонарик на гибкой ножке и вставьте его в USB-порт за зеркалом заднего вида, задуманный для видеорегистратора. И комфортно, и вид не портит.

Haval Dargo Х

Неудачен хавейловский адаптивный «круиз», работающий без радара, по показаниям стереокамеры. Он привередлив к погоде и неадекватно тормозит в поворотах. Правда, именно на Х‑версии Dargo проблемы нет. Но лишь потому, что маркетологи решили оставить внедорожное исполнение кроссовера без систем активной безопасности. Не жалко, но ценный в условиях засилья камер фотовидеофиксации ограничитель скорости, увы, тоже исчез.

Впервые мне достался Dargo со светлым салоном. Выглядит куда веселее черного, хотя оранжевые вставки положены и ему.

Этот Dargo X из первых, выпущен в конце 2022 года. Обогрев задних сидений у него включается только через тачскрин. На более свежих машинах сзади стоят отдельные кнопки. Но вот все остальные теплые опции включаются только через дисплей. А это – минимум 25 секунд с момента посадки в холодную машину до нажатия на виртуальную клавишу.

Поворотная шайба-селектор на Dargo – с внятным усилием и адекватным алгоритмом. В момент привыкаешь, что режим D включается поворотом на одно деление вправо, а R – на два влево (нужно перескочить через N). Драматических пауз при смене режимов нет.

К сожалению, на столь серьезно подготовленном к бездорожью кроссовере стоит робот, а не классический автомат. Но тут всё понятно: хотите классику – готовьте изрядную доплату за рамный Tank 300.

Jolion, помнится, зимой не понравился слишком активным подключением задних колес. При выезде из двора с поворотом на улицу корму могло забросить как при чисто заднем приводе. А при трогании по прямой, напротив, передние колеса успевали ощутимо проскользнуть.

На Dargo X, в отличие от топ-версии обычного Dargo, штатно не ставят подножки. Не очень и нужны – они узкие и неудобные. Но дверь не прикрывает порог, и при входе-выходе из высокой машины часто пачкаешься – даже длинные ноги не спасают. Форсунки стеклоомывателя стоят глубоко под капотом. Туда постоянно наваливает снега, который не сдувается на ходу и который сложно вычистить щеткой – потому что поводки не поднимаются до конца. Чтобы работал омыватель, приходится орудовать руками. Но оно того стоит: форсунки веером накрывают всю площадь стекла, расход жидкости минимальный. Щетки отменно чистят, не обмерзают, хотя и сильно скрипят на морозе.

На Dargo X настройка гораздо приятнее. И пробуксовок нет, и склонности к заносу. Погода этой зимой располагала к частому выбору ездового режима «Снег». Руль в нем становится тяжелее, отклики на газ мягче, но в работе полного привода никаких отличий я не ощутил – как на заснеженном асфальте, так и в достаточно глубокой целине.

Если снега на дороге совсем много, стартовать чуточку эффективнее поможет блокировка заднего межколесного дифференциала (особенность Х‑версии). Она работает до 38 км/ч, а потом отключается сама. Как раз хватит, чтобы уверенно уйти со светофора. Или выбраться из колеи.

Впрочем полноценно проверять внедорожный арсенал «икса» будем весной. Не удивляйтесь: шипы и заведомо худший в холода зацеп не позволяют поставить Dargo X на наши роликовые платформы. Напомним, что обычный Dargo легко преодолел имитацию диагонального вывешивания и без задней блокировки. Значит, «внедорожник» имеет шансы на успех, когда у него на земле останется всего одно заднее колесо. А это удается мало каким машинам.

Стекла фар стоят вертикально, а секция ближнего света скромная по размерам. В итоге качество освещения в слякоть падает быстро. Ближний у Dargo X неплох. Дальний лупит непонятно куда – не понравился. Противотуманки тоже вроде бы светят. Но их секторы работы с водительского места абсолютно не видны. Зачем они тогда?

После месяца и почти 2500 км пробега Haval Dargo X мне в целом нравится. Он не идеален – как и все машины. Гораздо важнее, что в нем ничего не раздражает. Едет шустро, рулится адекватно, стелет мягко. Запуск при температуре минус 28 ºC – как летом.

Только расход великоват: цифры точно такие же, как год назад на простом Dargo – 10 л/100 км по трассе, около 12 л/100 км в смешанном цикле. Для сравнения, столько же ел протестированный недавно Changan Hunter Plus– тяжелый рамный пикап мощностью 226 сил с классическим автоматом. Причем я ради эксперимента лью разрешенный АИ‑92, его Dargo расходует не больше, чем 95‑го. Хотя тут встает вопрос долгосрочного здоровья мотора. Будем следить.

Haval Dargo Х, 2,0T (192 л. с.), Р7

Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус

Год выпуска – 2022

В эксплуатации «За рулем» – с января 2024 года

Пробег на момент отчета – 12 900 км

Расходы на содержание (10 600–12 900 км)*

Из них бензин (АИ‑92, средний расход 10,5 л/100 км) - 11 952 ₽

Общие расходы - 11 952 ₽

Стоимость 1 км пробега - 5,2 ₽

* Без учета транспортного налога, а также ­расходов на полисы ОСАГО и каско.

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