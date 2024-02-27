Мощный мотор, хорошая проходимость, богатое оснащение – что не так с китайским внедорожником?
Пикап в России машина нишевая. В этой небольшой группе доминируют японские модели – среднеразмерные рамники с дизелями и непритязательной отделкой.
Нахлынувшие к нам в последние два года «китайцы» зачастую имеют бензиновые турбомоторы и богатое оснащение. Но даже на фоне земляков Changan Hunter Plus выделяется.
Завидная мощность
На пикап поставили бензиновый турбомотор от больших кроссоверов Changan Uni-K и CS95. С двух литров сняли 226 сил и 390 Н·м. Как и положено машине, созданной для тяжелой эксплуатации, здесь стоит классический 8-ступенчатый автомат ZF.
Динамика у пикапа достойная. И аппетит приемлемый: на трассе машина берет 10 л/100 км, в смешанном цикле укладывается в 11,5 л/100 км. Ближайший конкурент – тоже новичок нашего рынка JAC T8 Pro. У него 204 силы, но коробка передач только механическая.
Непривычный полный привод
Вместо традиционной для пикапов схемы part-time Hunter Plus получил полный привод с муфтой, которая передает тягу на передние колеса. Благодаря этому появился режим Auto, позволяющий ездить на четырех ведущих по асфальту.
Но сохранился и обязательный набор для внедорожника: понижающий ряд, блокировка заднего дифференциала. Принудительной блокировки межосевого дифференциала нет – распределением тяги заведует электроника.
В вязком мокром снегу Hunter при трогании и движении внатяг дрожит всем кузовом, появляется характерный запах паленого. Но пикап едет, не застревает, никакой информации о переходе трансмиссии в аварийный режим не появляется.
Пружинная подвеска
У Чангана рама и неразрезной задний мост – всё по классике. Но вместо рессор сзади стоят пружины. Ход получился мягкий: если не оглядываться на кузов, кажется, что едешь на обычном внедорожнике.
При проезде неровностей никаких «козлений» или гуляний кормы влево-вправо. При нагрузке около 400 кг машина сильно не просела и ехала уверенно.
Бизнес-пикап
Changan Hunter Plus – пикап для городского жителя, привыкшего к комфорту. Отделка салона этому соответствует: качественная экокожа необычного светлого тона, много мягкого пластика, модный двойной дисплей, кресла с плотной боковой поддержкой.
Шумоизоляция отличная – в салоне тихо на любых режимах движения. Оснащение богатое, хотя из актуальных для наших условий «теплых опций» есть только обогрев передних сидений.
Странные особенности
При нормальном ближнем свете слабоват дальний. И противотуманки светят еле-еле.
Цифровая приборка и экран медиасистемы отражаются в лобовом стекле.
Центральный замок срабатывает и на задний борт, но индикации открытия нет. А она нужна: за неделю теста борт почему-то открывался в движении дважды.
Changan Hunter Plus в базовой версии стоит 3,43 млн рублей. Вторая комплектация дороже всего на 50 тысяч рублей. И их имеет смысл доплатить – получите боковые подушки безопасности, обогрев и электроприводы регулировок передних кресел.
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