Тест-драйв нового китайского кроссовера. Лучше топов?

Стильный и современный Changan Uni-K едет так же здорово, как выглядит. Но мы нашли к чему придраться.

Uni-K — довольно крупный кроссовер: в длину 4865 мм, в ширину — 1948 мм. Похожего размера, например, Toyota Highlander или Geely Tugella.

При этом салон у Чангана пятиместный. Есть версии с передним и полным приводом, и у всех — 2,0-литровый турбомотор мощностью 226 л.с. плюс 8-ступенчатый автомат Aisin.

Вау-эффект

Вживую Uni-K так же хорош, как на фото. Необычная «решетка радиатора», интегрированная в бампер. Выдвижные дверные ручки очень похожи на те, что ставит Range Rover. Подходишь к машине с брелоком в кармане — ручки выезжают, а машина приветствует тебя пульсирующим светом огней по кругу. Круто!

В салоне — необычная передняя панель с «приборкой» над рулем. Кнопок минимум, климат-контроль сенсорный. Качество отделки салона отличное: материалы мягкие, собрано добротно. А вот кресла традиционно для «китайцев» негостеприимны к высоким людям — особенно мешается нерегулируемый подголовник.

Задний диван на редкость просторен, но, кроме двух положений спинки, не имеет регулировок. Багажник, по нашим замерам, вмещает всего 308 л и отделан простенько.

Багажник открывает электропривод со взмаховым датчиком открытия. Пол весьма высокий, под ним — докатка.

Поехали

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На правый дисплей приборки можно вывести потоковое видео с камеры под задним спойлером. Обзорность посредственная — капот высокий, стойки толстые. Пригодится система кругового обзора — пока не испачкаются объективы.

«Квадратный» руль больше напоминает штурвал. Хотя крутить его приходится не меньше, чем обычно, — от упора до упора 2,7 оборота. Включаешь правый поворотник — начинает «тикать» в правом ухе, включаешь левый — в левом. Дело в том, что звук выдают динамики, установленные прямо в подголовнике.

Турбомотор хорошо «подружен» с автоматом, и управлять тягой при помощи напольного акселератора удобно. Но разгон «в пол» не впечатляет — официальных данных нет, а субъективно Changan едва выезжает из 10 секунд до сотни. Не радует и бесхарактерный звук двигателя.

Высокий тоннель скрадывает ощущение пространства, зато под ним есть огромная полка.

Не расслабишься

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В городе Uni-K с опционными звукоизолирующими передними стеклами радует тишиной. Еще бы избавиться от вибрации мотора на холостых. А как выйдешь на шоссе, наберешь больше 80–100 км/ч — начинают заметно шуметь огромные шины 265/45 R21.

Они же, похоже, сбивают с курса на колеях в асфальте. Но управлять Чанганом приятно и удобно — реакции вменяемые и своевременные, обратная связь «по рулю» присутствует. Спортивных черт в характере нет, но и никакой размазанности — тоже. Подвеска благородно покачивает на длинных волнах, но на кочках и ямах могла бы быть покомфортнее.

Полный привод можно активировать клавишей — заднюю ось подключает муфта BorgWarner. Трансмиссия 4х4 нужна больше для уверенности на скользкой дороге — с клиренсом 180 мм и низко висящим выхлопом, включающим в себя фильтр твердых частиц, на бездорожье лучше не соваться.

Двери прикрывают пороги — они остаются чистыми. Противотуманок нет.

Долго проездит?

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Этот турбомотор новый, отзывов владельцев и ремонтников о нем нет. На тестовом автомобиле «глючила» медиасистема — отказывалась откликаться на те или иные манипуляции: не включала круговой обзор, вырубила радио… Помог только откат на заводские установки. «Допиливать» надо и русификацию — перевод не всегда верный.

А главное — сразу после покупки обязательно надо делать полный антикор. Днище защищено чуть больше, чем никак — между участками, покрытыми пластизолем ради акустического комфорта, полно голого металла. Включая места, подверженные пескострую из-под колес!

Сколько стоит?

Больше всего Changan Uni-K впечатляет тем, что у него есть харизма. Можно обсуждать, как он едет и будет ли ломаться, но воспринимаешь эту машину всё равно как особенную. Это чувствуют и дилеры: купить Uni-K за рекомендованные 3,3–3,6 млн рублей невозможно. Первые автомобили продавали по 4,5–5 млн рублей и даже дороже. И что показательно — все раскупили.

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