Вот бы мне такой! Такая мысль посещает многих при виде новенького пикапа. Но действительно ли вам нужен такой автомобиль? Тогда выбирайте — нашли для вас лучшие варианты.

Что ищем?

Недорогие и не китайские пикапы

Возраст: до 10 лет

Пробег: до 200 тысяч км

Цена: до 1,5 млн рублей

УАЗ Пикап

От 300 тысяч рублей за десятилетнюю машину до 1,5 млн за годовалую; зависимость цены от пробега прослеживается слабо.

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Выпускается с 2008 года, многократно модернизирован. Наиболее значительны обновления 2014 и 2016 года. Условно можно считать, что чем позже год выпуска, тем совершеннее машина.

Дизель ЗМЗ‑514 2.2 (114 л. с.) неплох по характеристикам и тяге, но крайне ненадежен. Лучше предпочесть классический бензиновый 2.7 (135 л. с., после 2018 года — 150 л. с.). Он тоже хандрит, но реже, а чинить его проще и дешевле. До 2021 года сочетался только с МКП, затем появились машины с бельгийским автоматом (клон «джи-эмовского»).

Постоянный привод на задние колеса, принудительное подключение переднего моста. Подвеска спереди и сзади — зависимая. Просвет 210 мм. Главные недостатки те же, что у всех УАЗов: быстро ржавеет, постоянно что-то отваливается и ломается, огромный расход топлива. Преимущества: низкая цена, высокая ремонтопригодность, обилие запчастей.

Вердикт: Не похож на автомобиль мечты.

Ford Ranger T6

От 1,35 млн за машины 9–10 лет с пробегами менее 200 тысяч км.

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Продавался с 2012 года. Слывет неубиваемой машиной — отсюда и кусачие цены. Хвалят надежность, эргономику и богатое оснащение.

По шасси и агрегатам родственен Мазде BT‑50 второго поколения, которая к нам не попадала. Подходят многие запчасти по каталогам Мазды — они чуть дешевле.

Базовый бензиновый мотор 2.5 почти не встречается. Самый распространенный у нас — дизель 2.2 (150 л. с.). Требует тщательного обслуживания и исключительно качественного топлива. Главный недостаток — немногие мастерские могут квалифицированно его починить (и спросят очень дорого), а дефицит запчастей существовал даже в лучшие времена. То же можно сказать и о топовом дизеле 3.2. Собственно, это единственное противопоказание к покупке.

С мотором 2.2 возможны МКП или АКП (клон ZF 6HP26). Подключаемый полный привод, задняя подвеска — зависимая рессорная. Просвет 225 мм.

Вердикт: Хорошо, но дорого в содержании.

Mitsubishi L200 (4 поколение)

0,85–2 млн рублей за машины 8–10 лет; пробег 100–200 тысяч км.

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Половина машин заданного возраста перевалила за 200 тысяч км, многие — за 300 тысяч. Спрос есть и на них, репутация у модели отменная. Конструкция проверена временем, детские болезни устранены, унифицирована с Pajero Sport. Комфорт по меркам пикапов на хорошем уровне. Сборка — Япония или Таиланд.

Мотор единственный — дизель 2.5 (136 л. с., реже 90 или 178 л. с.). На больших пробегах разнообразно капризничает и точно будет подтекать. Однако серьезного ремонта подчас не требует до 300 тысяч км. Сочетается с очень живучими МКП или четырехступенчатым автоматом. АКП без вмешательств работает до 200 тысяч км, ресурс — порядка 350 тысяч.

Задняя подвеска — зависимая рессорная. Просвет 200 мм. Трансмиссия с отличными внедорожными возможностями. Центральный дифференциал позволяет не отключать полный привод на асфальте — важное преимущество.

Вердикт: Лучший вариант — как минимум, по долговечности.

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