Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — журнал За рулем

Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?

Эксперты «За рулем» погоняли кроссоверы, сравнили динамику, управляемость, комфорт и подготовили подробный технический справочник.

Материалы по теме
Новейший «китаец» или знакомый «японец» за те же деньги? Неожиданный вывод экспертов

Подробное сравнение двух кроссоверов: новейшего Haval Dargo и дебютировавшего десять лет назад Mitsubishi Outlander — вы найдете тут.

Встаем на ролики

Полноприводным автомобилям мы устраиваем испытания нашими роликовыми платформами, имитирующими покрытие с нулевым коэффициентом сцепления. Первое задание — съехать с двух платформ, установленных под передние колеса. Обе машины справились с ним моментально.

Теперь упражнение «диагональ». Одна платформа ставится под переднее колесо, вторая — по диагонали под заднее. Outlander пыжился, старался, но взять препятствие не смог — ни в одном из режимов работы трансмиссии.

Материалы по теме
Дорога в школу — как обезопасить ребенкаШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Материалы по теме
испытания на роликовых платформах Рейтинг полноприводных трансмиссий: испытания на роликах

Dargo оказался более способным. В стандартном и снежном режимах на его «заземленные» колеса передавался недостаточный импульс для того, чтобы съехать с роликов. А вот в режиме «Грязь» Haval выполнил поставленную задачу. Вывод: его имитация межколесных блокировок работает лучше.

Соплеменники

Год назад «три бриллианта» показали Outlander нового поколения. Он построен на ниссановской платформе CMF-C/D — на ней же базируется свежий X‑Trail. Машина покрупнее, в салоне стало еще больше места. По оснащению «Аут» догнал лидеров сегмента: за доплату предлагаются адаптивный круиз-контроль, виртуальная приборка, трехзонный климат-контроль и даже обивка сидений полуанилиновой кожей. Чисто бензиновая версия теперь имеет ниссановский мотор 2.5 (181 л.с.), но гибридная сохранила родной агрегат 2.4, которому помогает пара электромоторов.

Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?

Планировавшегося на конец года выпуска нового поколения Аутлендера по понятным причинам не произойдет. Но будем надеяться, что мы все-таки его дождемся.

Haval Dargo

Haval DargoHaval Dargo
Haval Dargo

Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?Haval KuGou
Haval KuGou

Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?Haval H-Dog
Haval H-Dog

Материалы по теме
Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

У Dargo ни предшественников, ни преемника пока нет, зато в гамме компании есть пара моделей, как две капли воды похожих. KuGou позиционируется на ступень ниже (длина кузова 4520 мм). Примечательно, что объем его багажника при этом больше: 493 л. Турбомотор 1.5 в базовой версии развивает 150 сил — такие машины идут только с передним приводом. А вот форсированной до 184 л.с. модификации полагается трансмиссия 4×4.

H‑Dog позиционируется классом выше (длина 4705 мм). Силовой гибридный: турбомотор 1.5 работает в связке с двумя электродвигателями. Совокупная мощность — 326 «лошадей»!

Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Haval Dargo

Mitsubishi Outlander

Снаряженная / полная масса

1815 / 2157 кг

1585 / 2210 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,0 с

10,5 с

Максимальная скорость

180 км/ч

198 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-92, АИ-95 / 60 л

Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл

12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км

10,4 / 6,8 / 8,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1998 см³

2360 см³

Мощность

141 кВт / 192 л.с. при 5600–6300 об/мин

123 кВт  / 167 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

320 Н·м при 1500–4000 об/мин

222 Н·м при 4100 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

P7

CVT

Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

2,63–0,38 / 1,96

Главная передача

3,94–4,73

6,03

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

MacPherson / многорычажная

MacPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

235/65 R18

225/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

HAVAL DARGO

15 000 км* или 12 месяцев

3 года или 150 000 км

116

MITSUBISHI OUTLANDER

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

111

* ТО-1 проводится при 10 000 км.

Геометрическая проходимость

HAVAL DARGO

MITSUBISHI OUTLANDER

Просвет

a

185 мм

190 мм

b

215 мм

210 мм

c

210 мм

210 мм

Угол

α

25,5°

22,5°

β

31,0°

21,5°

γ

18,5°

18,0°

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

HAVAL DARGO

MITSUBISHI OUTLANDER

Капот

110–135

110–130

Крыло переднее

110–120

100–120

Крыло заднее

110–120

100–120

Дверь передняя

100–115

100–115

Дверь задняя

115–120

110–120

Дверь багажника

115–125

115–120

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Haval Dargo

Mitsubishi Outlander

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

Органы управления

8

9

Обзор

9

9

Салон

Передняя часть

9

8

Задняя часть

9

9

Багажник

7

9

Ходовые качества

Динамика

9

8

Тормоза

8

9

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

9

8

Плавность хода

8

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

9

Сервис

9

9

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

8,53

8,46

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

9

Ходы подвесок

8

8

Общая оценка

8,44

8,44


Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?

Эксперты «За рулем» погоняли кроссоверы, сравнили динамику, управляемость, комфорт и подготовили подробный технический справочник.

Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363696Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363697Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363692Haval DargoHaval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363695Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?
Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?

Эксперты «За рулем» погоняли кроссоверы, сравнили динамику, управляемость, комфорт и подготовили подробный технический справочник.

Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363697Haval DargoHaval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363695Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363696Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче? — фото 1363692Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?
Наше новое видео
Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа
Тест самого раннего ВАЗ-2103 из сохранившихся
Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Фото:
Количество просмотров930
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: