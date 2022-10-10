Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?

Эксперты «За рулем» погоняли кроссоверы, сравнили динамику, управляемость, комфорт и подготовили подробный технический справочник.

Подробное сравнение двух кроссоверов: новейшего Haval Dargo и дебютировавшего десять лет назад Mitsubishi Outlander — вы найдете тут.

Встаем на ролики

Полноприводным автомобилям мы устраиваем испытания нашими роликовыми платформами, имитирующими покрытие с нулевым коэффициентом сцепления. Первое задание — съехать с двух платформ, установленных под передние колеса. Обе машины справились с ним моментально.

Теперь упражнение «диагональ». Одна платформа ставится под переднее колесо, вторая — по диагонали под заднее. Outlander пыжился, старался, но взять препятствие не смог — ни в одном из режимов работы трансмиссии.

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Dargo оказался более способным. В стандартном и снежном режимах на его «заземленные» колеса передавался недостаточный импульс для того, чтобы съехать с роликов. А вот в режиме «Грязь» Haval выполнил поставленную задачу. Вывод: его имитация межколесных блокировок работает лучше.

Соплеменники

Год назад «три бриллианта» показали Outlander нового поколения. Он построен на ниссановской платформе CMF-C/D — на ней же базируется свежий X‑Trail. Машина покрупнее, в салоне стало еще больше места. По оснащению «Аут» догнал лидеров сегмента: за доплату предлагаются адаптивный круиз-контроль, виртуальная приборка, трехзонный климат-контроль и даже обивка сидений полуанилиновой кожей. Чисто бензиновая версия теперь имеет ниссановский мотор 2.5 (181 л.с.), но гибридная сохранила родной агрегат 2.4, которому помогает пара электромоторов.

Планировавшегося на конец года выпуска нового поколения Аутлендера по понятным причинам не произойдет. Но будем надеяться, что мы все-таки его дождемся.

Haval Dargo Haval Dargo Haval KuGou Haval H-Dog

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У Dargo ни предшественников, ни преемника пока нет, зато в гамме компании есть пара моделей, как две капли воды похожих. KuGou позиционируется на ступень ниже (длина кузова 4520 мм). Примечательно, что объем его багажника при этом больше: 493 л. Турбомотор 1.5 в базовой версии развивает 150 сил — такие машины идут только с передним приводом. А вот форсированной до 184 л.с. модификации полагается трансмиссия 4×4.

H‑Dog позиционируется классом выше (длина 4705 мм). Силовой гибридный: турбомотор 1.5 работает в связке с двумя электродвигателями. Совокупная мощность — 326 «лошадей»!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Haval Dargo Mitsubishi Outlander Снаряженная / полная масса 1815 / 2157 кг 1585 / 2210 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,0 с 10,5 с Максимальная скорость 180 км/ч 198 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-92, АИ-95 / 60 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 12,0 / 7,5 / 9,2 л / 100 км 10,4 / 6,8 / 8,1 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 2360 см³ Мощность 141 кВт / 192 л.с. при 5600–6300 об/мин 123 кВт / 167 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 320 Н·м при 1500–4000 об/мин 222 Н·м при 4100 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач P7 CVT Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 3,69 / 2,68 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 2,63–0,38 / 1,96 Главная передача 3,94–4,73 6,03 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади MacPherson / многорычажная MacPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/65 R18 225/55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры HAVAL DARGO 15 000 км* или 12 месяцев 3 года или 150 000 км 116 MITSUBISHI OUTLANDER 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 111

* ТО-1 проводится при 10 000 км.

Геометрическая проходимость

HAVAL DARGO MITSUBISHI OUTLANDER Просвет a 185 мм 190 мм b 215 мм 210 мм c 210 мм 210 мм Угол α 25,5° 22,5° β 31,0° 21,5° γ 18,5° 18,0°

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

HAVAL DARGO MITSUBISHI OUTLANDER Капот 110–135 110–130 Крыло переднее 110–120 100–120 Крыло заднее 110–120 100–120 Дверь передняя 100–115 100–115 Дверь задняя 115–120 110–120 Дверь багажника 115–125 115–120

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Haval Dargo Mitsubishi Outlander Рабочее место водителя Сиденье 8 8 Органы управления 8 9 Обзор 9 9 Салон Передняя часть 9 8 Задняя часть 9 9 Багажник 7 9 Ходовые качества Динамика 9 8 Тормоза 8 9 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 9 8 Плавность хода 8 8 Климат 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 9 Сервис 9 9 Эксплуатация 8 8 Промежуточная оценка 8,53 8,46 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 Выносливость 8 9 Ходы подвесок 8 8 Общая оценка 8,44 8,44

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