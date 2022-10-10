Новейший «китаец» или знакомый «японец» за те же деньги? Неожиданный вывод экспертов

Только что появившийся Haval Dargo в топ-версии оценен в 3 749 900 рублей. Примерно столько же сегодня стоит дебютировавший десять лет назад Mitsubishi Outlander.

Материалы по теме Честный тест-драйв самого ожидаемого китайского кроссовера

Наверное, Haval Dargo можно назвать главной премьерой года. Не только потому, что он выпускается в России, а с другими новинками сейчас туго. Dargo стал первым «китайцем» на нашем рынке с яркой харизмой. Круглые фары, квадратный кузов, по-джиперски скошенные бамперы: «я не такой, как все!»

С ценой не поскромничали: за топ-версию просят 3 749 900 рублей. За сопоставимые деньги пока еще можно присмотреть японский кроссовер. Например, известный вдоль и поперек Mitsubishi Outlander.

В ходовых качествах комфорт превалирует над спортивностью. Степенная езда — это для Dargo! В поворотах 100 км/ч — рубежная скорость для Аутлендера. Поедешь быстрее, и машина теряет сбалансированную управляемость.

Haval Dargo

В Китае известен с прошлого года под именем DaGou. Для России поменяли не только название, но и провели серьезную адаптацию. Выпускается под Тулой.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый:

2.0 (197 л. с.) — от 3 199 000 ₽* Mitsubishi Outlander

Выпускается с 2012 года. За это время было проведено несколько модернизаций. Поначалу была версия с мотором V6, но потом ее убрали из гаммы. Сделан в Калуге.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый:

2.0 (146 л. с.) — от 2 689 000 ₽*

2.4 (167 л. с.) — от 3 739 000 ₽*

* Приведенные цены — с официального сайта по состоянию на сентябрь 2022 г.

Идем лесом

Материалы по теме Haval Dargo: первый тест-драйв и неожиданные результаты

Бац! Болезненный удар подвески на отбой при прохвате по грунтовке застал врасплох. Прекрасно глотавшее заплатки и прочие небольшие асфальтовые неровности шасси Dargo оказалось не таким уж энергоемким — впредь перед гребнями стал притормаживать. Продольная раскачка тоже отбивает желание дубасить.

Жаркий август высушил все поля и просеки, и помесить грязь на Dargo не довелось. Но бездорожья всё же хлебнули. В жутких, разбитых грузовиками колеях Haval держался бодрячком. В отличие от меня, поскольку я переживал из-за отсутствия металлической защиты картера. А когда довелось штурмовать травяной холмик, Dargo не сплоховал — многодисковая муфта оперативно подавала тягу на заднюю ось, а электроника успешно имитировала межколесные блокировки. Из восьми режимов ездовой электроники самым подходящим оказался «Грязь» — в нем машина ехала увереннее всего.

Моторный отсек Dargo прикрывает хлипкий пластиковый пыльник с многочисленными технологическими отверстиями. Решето решетом! Советуем установить нормальные металлические «доспехи». И многодисковую муфту прикрыть не помешало бы. Не лишне будет провести дополнительную антикоррозионную обработку: мастика нанесена неравномерно, есть плохо обработанные участки.

Двигатель Mitsubishi прикрыт прочной металлической защитой — одобряем. В отличие от Dargo, здесь открытые буксировочные петли: две спереди и одна сзади. Слой антикоррозийной мастики потолще, хотя пробелы тоже есть. Закрепленная под днищем запаска ­«геометрию» не портит.

Материалы по теме Outlander: тест перенастроенного полного привода

Аутлендер мне всегда нравился вне асфальта. Крепкий, выносливый кроссовер с достаточным клиренсом и прочной защитой картера — он позволяет больше, чем многие одноклассники. И на этот раз не сплоховал. Там, где Haval притормаживает, Mitsubishi шарашит хоть бы хны — его подвеска лучше подходит для грунтовки. Ни раскачки, ни пробоев.

Пару лет назад японцы убрали режим принудительной блокировки межосевой муфты, заменив его пресетами Snow («Снег») и Gravel («Гравий»). Последний хорош тем, что допускает умеренную пробуксовку колес — по гравийке можно мчать с легкими скольжениями. Муфта не склонна к перегревам, равно как и вариатор (у него есть свой радиатор).

Японский «варик» угодил точным линейным управлением тягой — у Dargo робот иногда переключается невпопад. Так что на грунтовке Outlander остался моим фаворитом — он не хуже Форестера .

Вне асфальта Haval небесталанный. Угол въезда 25,5° — лучший в сегменте.

Бездорожьем «Аут» не испугаешь. Но имитация межколесных блокировок могла бы срабатывать и пооперативнее. Угол въезда чуть меньше, чем у Dargo (22,5°), но бампер закреплен выше, что позволяет ближе подобраться к полусфере.

На разгоне

У Dargo — 192‑сильный турбомотор 2.0 с индексом GW4N20, который на других моделях марки пока не использовался. Надежность? Не знаю. Но другие аналогичные двигатели у Хавейла не слывут проблемными. Почитал отзывы на форумах: они без проблем ходят как на Крайнем Севере, так и в жарких южных регионах. Но владельцы рекомендуют заправляться только на проверенных АЗС, ибо мотор восприимчив к качеству топлива. Я бы также не стал использовать бензин АИ‑92, хотя его Haval не запрещает.

Haval Dargo

Все раскладки виртуальной приборки выполнены в техно-стиле. Варианта с классическими шкалами не предусмотрено. Пять режимов массажа, и все чудо как хороши!

Салон не только хорошо выглядит, но и отделан достойно. Это единственный кроссовер Haval c отделкой из натуральной кожи, а не ее заменителя. Из пожеланий: добавить очечник, убрать из слепой зоны рычажок управления круиз-контролем и нарастить приливы на руле в местах хвата. Нефиксируемая шайба-селектор портит впечатление от неплохого в целом робота.

Благодаря функции «прозрачный капот» можно легко контролировать препятствия, вроде ­низких ограждений. В основании салонного зеркала удобный USB-разъем.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Люди хвалят надежность семиступенчатого «мокрого» робота — у некоторых водителей пробеги перевалили за 100 тысяч км. Сейчас он работает более гладко, чем ранние версии — ушла суета в пробках, пауза при включении задней передачи уже не столь драматична.

Разгон до сотни в стандартном режиме занимает 10,3 с. Перевел в Sport — на секунду быстрее, лучше заявленного! Однако переключения на вторую и третью сопровождаются смачными рывками. А еще тут нефиксированная шайба коробки — я то и дело промахивался, включая М вместо D. Этот селектор ругали еще на Джолионе.

Сиденьям недостает длины подушки, и на фоне недостаточного диапазона регулировки руля по вылету сидеть удобно не всем. Но за массаж и вентиляцию — спасибо. Второй ряд Dargo просторен. И по центру сидеть неплохо: подушка мягкая, туннель не путается под ногами, крыша не мешает. Есть обогрев сидений, верхние дефлекторы, два USB-порта, индивидуальная подсветка. Но регулировки не предусмотрены, стекла опускаются не до конца, подоконники жесткие, а на замше для сидений сэкономили.

Материалы по теме Новейший «китаец» из Тулы: прозрачный капот и другие фишки

Поднимаюсь по пандусу подземной парковки. Отпускаю педаль газа. Машина замедляет ход, а потом начинает откатываться назад. Снова жму на газ — поехала вперед. На более крутой горке так уже не получится: чтобы остановить откат, необходимо бить по тормозам. Новичок может и растеряться.

У атмосферника Mitsubishi скромная форсировка для 2,4 литров: 167 л. с. Не это ли залог завидной надежности? До 300 тысяч км они ходят без серьезного вмешательства. Худшее, что может произойти, — износ поршневых колец. И вариатор живет не меньше 200 тысяч км (у тех, кто не насилует машину).

Mitsubishi Outlander

Читаемость старых добрых аналоговых приборов эталонная, про виртуальные шкалы даже не вспоминаешь. Картинка на экране слишком зернистая, а изображение подрагивает — процессору не хватает производительности. Не многовато ли заглушек для флагманской версии?

Дизайн старомоден, к эргономике и качеству отделки вопросов нет. Но даже топ-версия оснащением не блещет. Последнее обновление принесло кнопкам ­стеклоподъемников подсветку. Сразу бы так.

По динамике «Аут» не пушка, но острого дефицита силенок не замечаешь. Еще бы аппетит поумерить: средний расход 12 л/100 км великоват. В тех же условиях Dargo берет на пару литров меньше.

Акустический комфорт Mitsubishi далек от идеала. Особенно докучает рев двигателя при активном разгоне. В «китайце» тише, но и он далеко не молчун: явно слышен гул от дороги, а после 100 км/ч доминируют аэродинамические шумы квадратного кузова.

Бесхитростные с виду кресла оказались весьма удобны. В отличие от Dargo, поясничным упором управляешь не через экран, а напрямую. Сзади «Аут» теснее лишь на толику, но посадку затрудняет малый угол открытия дверей. В активе — регулировка угла наклона спинок и два USB-разъема, в пассиве — отсутствие обогрева сидений и массивный напольный туннель. Подоконники тоже жесткие, и стекла до конца не опускаются.

На поправку

Материалы по теме 500 000 км без «капиталки»: 5 самых выносливых кроссоверов

На фоне того, что Dargo — самый комфортный кроссовер Haval, управляемость не впечатлила. Крены, задержки на повороты руля… Инертность такая, будто это не кроссовер, а тяжелый рамный джип. Да и держак у китайских шин Giti Comfort F50 слабоват: начинают пищать на тех скоростях, где Outlander едет как ни в чем не бывало.

Многочисленные модернизации пошли «Ауту» на пользу — наконец-то он перестал восприниматься увальнем, особенно по сравнению с Dargo! Охотно заныривает в повороты, надежно держит траекторию, без раздумий уходит на более крутой радиус. Крены меньше, руль информативней, тормоза точнее и понятней. Да, это не уровень Тигуана или СХ‑5, но прогресс заметен.

Алюминиевый блок цилиндров, турбонаддув, непосредственный впрыск, управляемые фазы газораспределения на впуске и выпуске, балансирные валы — весь джентельменский набор современного двигателя у Dargo в наличии. В приводе ГРМ используется цепь. Спереди и сзади крышки капота проложены уплотнители по всей ширине. Алюминиевый атмосферник снабжен цепным приводом ГРМ, системами изменения фаз газораспределения и подъема клапанов MIVEC на впуске/выпуске. Капот фиксируется «палкой». Уплотнители тоже только спереди (не во всю ширину) и сзади.

Материалы по теме Шинный калькулятор + 5 опасностей нестандартных шин

Haval отыгрывается интерьером. Классный дизайн, приятная отделка, богатое оснащение: панорамная крыша, HUD-дисплей, медиасистема с огромным и ярким экраном, развитые водительские ассистенты. А у водительского сиденья есть не только вентиляция, но и шикарный массаж.

На этом фоне старомодный салон Аутлендера наводит тоску, и обновления типа перепрофилированных сидений и перекроенной консоли не спасают. А где современные опции, водительские ассистенты? Нет и не будет. Производство остановлено весной, складов хватит на несколько месяцев.

Багажник Dargo на удивление мал: всего 333 л, по нашим замерам. Но обставлен неплохо: кармашки по бокам, крючки для пакетов и сумок, розетки на 12 и 220 В. Под полом — полноразмерная запаска и органайзер. В чрево Mitsubishi можно погрузить почти вдвое больше — 477 л. Здесь глубокие карманы по бокам, большое подполье, розетка на 12 В. Но пластик не прочный: к пробегу 25 тысяч км все боковины уже в царапинах.

Материалы по теме Haval Dargo и Mitsubishi Outlander: чей полный привод круче?

ИТОГ

Dargo — большой шаг вперед для Хавейла. Подтянуть управляемость — и замечательный автомобиль получится.

Немолодой Outlander уступает в оснащенности и динамике, да и бензина ему требуется больше. Но в совокупности он оставляет более приятное впечатление. И в цене теряет медленно. Его я себе и купил бы.

Haval Dargo Стильный дизайн, просторный салон, оснащение, плавность хода, функция «прозрачный капот» Неудобная для рослых водителей посадка, багажник, акустический комфорт, нечувствительная педаль тормоза Mitsubishi Outlander Надежность и ликвидность на вторичном рынке, просторные задний ряд и багажник, управление тягой, поведение на бездорожье Нет продвинутых водительских ассистентов, простецкая отделка, старомодный облик

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал Не забудьте подписаться Интересные факты, новости автомобильного мира, мнения экспертов и наши экспертизы — все это есть в каждом выпуске журнала «За рулем». Самый верный способ ничего не пропустить — подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.

Оформить подписку на журнал можно по этой ссылке всего за несколько минут.

Испытание полноприводных трансмиссий, а также данные производителей, экспертную оценку и прочую важную техническую информацию о героях теста вы найдете тут.

«За рулем» можно читать и в ВКонтакте.