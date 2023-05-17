13 000 км с китайским кроссовером: он правда лучший из Хавейлов?

Dargo интересен людям. Постоянно подходят, спрашивают – ну как?

Я выработал типовой ответ: «это лучший из Хавейлов, едет хорошо, хотя по настройкам и софту замечаний достаточно. Лет 10–15 назад корейские кроссоверы по уровню инженерной проработки были гораздо хуже».

Многие не верят, усмехаются. Ну как «китаец» может ехать хорошо? Однако Dargo весьма гармоничен в своих повадках, с уверенным акцентом в сторону комфорта. Этакий санкционный Peugeot или Citroen – с мягкой поступью, плавными реакциями, чувствительными тормозами – но без неожиданностей в случае резких маневров. Бесит разве что шум от колесных арок.

Haval Dargo

После ТО на пробеге 10 тысяч км его поведение стало еще более гармоничным – явно «залили» обновленные прошивки двигателя и робота, и управление тягой лишилось большой части заминок и рывков. Трогается, правда, Dargo всё еще без «гидромеханического» оптимизма, а на шоссе постоянно скачет между 6-й и 7-й передачами, не отпуская мысли о потенциально меньшей надежности робота, делающего ненужные движения.

Обновили и софт медиасистемы – может быть, главного украшения Dargo. У нее широчайшие возможности настроек и персонализации: первый раз я «сидел в меню», наверное, час. Славно, что настройки не «слетают»: если отключил, например, проекционный дисплей (не люблю лишние вещи перед глазами) – то сам он не заработает.

Из того, что еще надо решать – безобразное качество телефонной связи через встроенный Bluetooth. При потере связи с ним сама она не восстанавливается, имя абонента из записной книжки телефона не показывается. Вот этого даже на 15‑летних «корейцах» нет!

В Dargo не тесно в зимних ботинках и пухлой куртке.

Чтобы включить даже элементарный подогрев сидений, перчатки потребуется снять – иначе не среагирует сенсорный экран. У «штурмана» нет своей подсветки – кнопкой включаются только оба передних плафона разом. Ночью водителя откровенно слепит – приходится городить такой вот «тюнинг». На заднем плане – видеорегистратор, подключенный в удобное гнездо на основании зеркала.

Управление FM-радио – отдельный трюк: перебирать станции в памяти нечем, настройка частот заморочена, включить любимое радио из Android Auto – это пять нажатий! В Китае уже все перешли на цифровое радио?

О «своеобычности» помощников водителя на Хавейлах мы говорим давно. Однако активный круиз Dargo всё так же без спросу тормозит перед поворотами и, что хуже, автоведение по полосе отключается без сигнала. Когда камера чистая, автоматика работает классно, видит даже самую драную и потертую разметку – но в зимних условиях она «слепнет» явно быстрее и чаще, чем аналогичные радарные системы. Здесь бы очень помогли самый обычный «старорежимный» круиз-контроль или ограничитель скорости – просто взять и «вернуться к истокам», однако таких систем нет.

Из ключа вываливается пластиковая хромированная скобка, за которую брелок можно за что-то крепить. Но лучше не надо: потеряется.

Зимняя отрада – дистанционный запуск с помощью приложения My Haval. Конечно, с ним городской расход топлива (и так немаленький) легко улетает к 17–18 л/100 км, но двигатель эффективно греется на стоянке на холостом ходу, и минут за 20 ты гарантированно получишь теплый автомобиль. Однажды, правда, блок телематики завис, связь с приложением пропала – по совету техподдержки перезагрузил его 15‑секундным нажатием потолочной кнопки с изображением трубки.

ТО обошлось в 12 700 рублей, при этом в двигатель дилер залил масло Mannol. Масляный фильтр (патрон-вкладыш) на новый мотор 6W4N20 пока есть только оригинальный – за 1200–1500 рублей. С поиском запчастей на Dargo вообще всё непросто: по китайской традиции каталоги деталей, как и руководство по ремонту – тайна за семью печатями.

Уплотнители обеих подножек – это полоски из губчатой резины – зимой «ушли в самостоятельное плавание». Судя по интернет-форумам, запотевание фар и задних фонарей типично для Dargo. Видимо, светодиоды недостаточно прогревают воздух внутри. Как говорится, на скорость не влияет – но некрасиво.

Но наш народ наверняка этот вопрос решит, и Dargo останется привлекательным даже на вторичке.

Пока это первый китайский автомобиль, про который я могу сказать, что купил бы его и себе – если бы была возможность раскошелиться на 3–3,5 млн рублей, конечно.

У него есть характер, харизма – и за них не приходится платить провальной компоновкой или эргономикой, как бывало с китайскими машинами. Расход топлива, софт медиасистемы или водительских ассистентов – всё это можно поправить. Шум от дороги и маленький багажник – сложнее, но тоже можно. Главное – захотеть.

Haval Dargo, 2.0T (192 л. с.), Р7

Изготовитель – ООО Хавейл Мотор Рус

– ООО Хавейл Мотор Рус Год выпуска – 2022

– 2022 В эксплуатации «За рулем» – с ноября 2022 года

– с ноября 2022 года Пробег на момент отчета – 13 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (6000–13 000 км)

Расходы на содержание (6000–8000 км) 12 475 ₽

12 475 ₽ Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 11,95 л/100 км) 12 475 ₽

12 475 ₽ Расходы на содержание (8000–13 000 км) 43 588 ₽

43 588 ₽ Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 11,88 л/100 км) 30 888 ₽

30 888 ₽ ТО‑1 12 700 ₽

12 700 ₽ Общие расходы 56 063 ₽

56 063 ₽ Стоимость 1 км пробега 8,01 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

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