Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника
До недавнего времени у флагманского рамника Tank 500 было только две комплектации и один двигатель V6. Потому новый Tank 500 Urban интересен вдвойне: у него всего четыре цилиндра, зато семь мест, и он отличается внешне. А самое главное – это гибрид.
Динамика – лучше, расход – меньше
Кого-то может смутить двухлитровая турбо-«четверка» под капотом трехтонного внедорожника. Но мощность-то такая же – 299 л. с., а крутящий момент и вовсе на 116 ньютон-метров больше (616 Н·м). Всё потому, что вместе с двигателем трудится электромотор, и это их общие показатели.
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В итоге недостача двух цилиндров и одного литра объема сказалась на динамике даже «в плюс». Гибридный Tank 500 на секунду раньше обычного набирает 100 км/ч и легко позволяет обгонять на двухполосном шоссе, стоит появиться даже небольшому окошку.
Правда, осталась неприятная черта в виде резкого старта при маневрировании на месте – но из раздражающей она превратилась в малозаметную. В остальном же Urban покладист и приятен. Особенно когда переводишь взгляд на показания расхода топлива, которые в среднем колеблются в районе 10–11 литров на сотню. Для тяжелого рамника – образцовый аппетит.
7 мест вместо пяти
Urban легко вычислить «с лица» благодаря новой оригинальной решетке – я бы даже сделал ее опцией для всех версий. Выглядит брутально, идет Танку больше той, что у машин с V6.
Впрочем, это дело вкуса. А вот запасное колесо на двери багажника – мера вынужденная. Нишу запаски оккупировала тяговая батарея, а без пятого колеса в России никуда. Так что запаска вынуждена мерзнуть на улице, а ее кожух потеснил номерной знак на левую сторону.
Главное отличие внутри – семиместный салон. Сиденья второго ряда лишились кучи электрических настроек и массажа, зато теперь могут регулироваться не только по углу наклона, но и в продольном направлении, чтобы было удобно забираться на третий ряд.
Доступ туда неплох для внедорожника, но ожидать комфорта на галерке не стоит. Даже когда второй ряд уедет максимально вперед, вытянуть ноги не получится. Впрочем, на фоне соразмерных «трехрядников» терпимо. Собственной зоны климат-контроля или обогрева сидений третьему ряду не досталось (в отличие от среднего). Но хотя бы есть подстаканники и дефлекторы вентиляции.
Цена – не изменилась
Гибридный Tank 500 Urban стоит 6 299 000 рублей – как базовый с V6. При этом, если не считать сидений второго ряда, оснащен он как топовый Premium. Но Urban еще и семиместный!
Правда, кого-то наверняка оттолкнет факт наличия гибридной силовой установки. Сколько проживет? Что будет на сильном морозе? Как будет терять цену при перепродаже? На эти вопросы ответит только время.
Но на месте компании я бы добавил еще одну версию – с обычным бензиновым V6, но с трехрядным салоном. А еще лучше – с дизелем. Жаль, об этом пока нет и речи.
Tank 500 Urban
- Длина / ширина / высота / база 5078 / 1934 / 1905 / 2850 мм
- Снаряженная / полная масса 2605 / 3205 кг
- Объем багажника 98/795/1459 л
- Максимальная скорость 180 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 7,9 c
- Двигатели бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³; 180 кВт / 245 л.с. при 5500–6000 об/мин; 616 Н·м* при 1700–4000 об/мин, электродвигатель, 54 л.с.
- Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 80 л
- Трансмиссия полный привод; А9
* Общие данные для ДВС и электромотора.
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
Гибридная силовая установка Танка носит индекс Hi4‑T и выполнена по параллельной схеме. Электродвигатель HYCET P2 интегрирован в коробку передач и установлен перед гидротрансформатором. Развивает он 54 л. с., но в пике способен выдавать до 106 сил и 268 Н·м.
Тяговая батарея на 1,75 кВт·ч собрана из блоков последовательно соединенных литий-никель-марганцево‑кобальтовых ячеек. Несмотря на небольшую емкость, у батареи есть система термостатирования – обогрев и охлаждение. Весит аккумулятор 47 кг, так что общий вклад в массу автомобиля небольшой. Как и влияние на развесовку.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube