3 интересные особенности внедорожника Tank 500

По габаритам этот рамный автомобиль находится между Toyota Land Cruiser 300 и Prado.

Сегодня Tank 500 – единственный рамный внедорожник в своем классе, который поставляется в нашу страну официально. А это – умеренная цена и гарантия, которая, кстати, составляет 3 года или 150 тысяч км пробега.

Эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Никита Гудков провел несколько дней за рулем этого китайского внедорожника и отметил несколько интересных особенностей.

Звукоизоляция

Лучше всего ощущение премиальности автомобиля передает тишина в салоне во время движения. И с этим у Танка все в полном ажуре. Во время поездок не слышно шумов дороги и ветра, и даже рокот 3-литрового двигателя не прорывается в салон. Звукоизоляция продумана до мелочей. Например, между передней дверью и крылом есть уплотнитель, на котором чаще экономят, а окна автомобиля трехслойные.

Прочная рама

Чего вы никогда не найдете у рамных внедорожников? Рама на бездорожье хоть чуть, но гнется, передавая деформацию на кузов. При этом основная нагрузка «гуляет» по крыше. Поэтому рамные внедорожники не оснащают панорамной крышей. Максимум – люком. Но у Танка рама из сверхпрочной стали и сконструирована так, что практически не деформируется при проезде препятствий и вывешивании колес. Поэтому инженеры смело врезали в крышу внедорожника огромный панорамный люк, не боясь, что его стекло треснет или потечет уплотнитель.

Тормоза

Резко тормозя на скользком покрытии на Танке, вы не ощутите биения педали тормоза из-за срабатывающей антиблокировочной системы. Но это не значит, что ее нет. Просто педаль не связана напрямую с гидравликой. Сигнал о торможении от педали до нее доходит по проводам, и уже электроника решает, в зависимости от степени нажатия на тормоз, как тормозить, чтобы выдать адекватное замедление. А уж работает АБС или нет – на это водителю отвлекаться не стоит.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Никиты Гудкова «Настоящий полковник», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2023.