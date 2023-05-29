Geely Galaxy L7 – цены и комплектации

В продажу кроссовер должен поступить 31 мая.

Geely Galaxy – это новая серия автомобилей с двигателями нового поколения и в стиле «Galaxy Light».

Кроссовер Galaxy L7 будет предлагаться в шести цветах: белом Dawn White, черном Midnight Black, сером Dawn Grey, синем Clear Sky Blue, пурпурном Twilight Purple и белом Galaxy Colorful White. Но стойки и крыша будут оставаться черными.

В базе автомобиль оснащен 10,25-дюймовой приборной панелью, 13,2-дюймовым монитором мультимедийной системы и 16,2-дюймовым экраном перед передним пассажиром.

Также оснащение включает в себя интеллектуальное управление дальним светом IHBC, систему предотвращения столкновений AEB, систему распознавания пешеходов AEB-P, адаптивный интеллектуальный круиз-контроль, систему удержания в полосе, функцию распознавания дорожных знаков.

Кроме того, не обойдется без обогревов передних сидений и электрорегулировок, беспроводной зарядки для мобильных телефонов, атмосферной подсветки, двери багажника с электроприводом и т.д.

Среди опций – 25,6-дюймовый экран мультимедии, панорамный люк в крыше, голосовое управление с распознаванием того, на каком сидении находится говорящий, аудиосистема Harman Infinity с 11 динамиками, кресло водителя с памятью настроек и массажа, вентиляция пеердних сидений, ароматизатор и ионизатор воздуха в салоне и многое другое.

Geely Galaxy L7 оснащен гибридной силовой установкой Raytheon нового поколения на базе 1,5-литрового бензинового двигателя. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, сжигая 5,23 литра на 100 км пути. Запас хода только на электричестве составляет, в зависимости от версии, 55 и 115 км. При этом полностью заправленный и заряженый кроссовер может проехать 1310-1370 км без дозаправок и дозарядок.

Стоить Geely Galaxy L7 будет примерно от 200 000 юаней или от 2,26 млн рублей. Цены в России пока неизвестны.

Chery eQ7 – первое фото необычного салона. Кузов этого среднеразмерного кроссовера сделан полностью из прочного и легкого алюминиевого сплава.

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Фото: Autohome.com.cn