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Chery eQ7 – первое фото необычного салонаChery eQ7 – первое фото необычного салона
Кузов этого среднеразмерного кроссовера сделан...
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Chery eQ7 – первое фото необычного салона

Кузов этого среднеразмерного кроссовера сделан полностью из прочного и легкого алюминиевого сплава.

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Chery New Energy опубликовала снимок салона нового полностью электрического кроссовера Chery eQ7.

Внешность кроссовера типична для электромобилей – обтекаемый кузов, снижающий сопротивление ветра, и отсутствие решетки радиатора. Эти приемы позволяют существенно увеличить запас хода автомобиля на одной зарядке.

В салоне установлен большой экран панели приборов с козырьком для уменьшения бликов. Правее расположен экран мультимелийной системы. Оба монитора находятся достаточно высоко, чтобы водитель как можно меньше отвлекался от дороги.

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Передние сиденья оснащены функциями обогрева и вентиляции, а задние – только подогревом. Самым комфортным местом в машине является кресло переднего пассажира. Оно расклабывается, превращаясь в кушетку, и оснащено 8-точечным массажем.

За Рулем

Что касается комплектации, автомобиль также будет оснащаться популярным в Китае панорамным люком, системой фильтрации и ароматизации воздуха с датчиками качества воздуха.

За Рулем

За РулемПосчитано количество контрафакта на рынке запчастей

Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4675, 1910 и 1660 мм соответственно, а колесная база достигает 2830 мм.

Новинка имеет двигатель с максимальной мощностью 155 киловатт (211 л.с.) и оснащен литий-железо-фосфатной батареей. Максимальная скорость машины – 180 км/ч. Прочие характеристики пока не озвучены.

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Фото: Chery

За Рулем
За Рулем
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