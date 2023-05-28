Почему куратор автопрома ушел с поста через 3 месяца

Это специалист высокого уровня, занимавший руководящие посты на заводах Ford, Toyota, Nissan, Renault.

Директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Игорь Бойцов покидает свой пост. При этом назначен он на него был лишь три месяца назад – в феврале 2023 года.

Причины, по которым увольняется Игорь Бойцов, не называются, но у знакомых с ситуацией специалистов есть предположение.

До Сергея Бойцова должность директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения в Минпромторге занимал Денис Пак, и проработал он там 5 лет. В сентябре 2022 года он уволился, и до февраля 2023 года место было вакантным.

Игорь Бойцов

Предполагалось, что его займет Максим Горин из Департамента транспорта Москвы (занимал должность начальника управления развития транспортных коммуникаций, а сейчас является советником генерального директора «Автодома»), но, по одной из версий, его кандидатуру не согласовали силовые ведомства.

Игорь Бойцов не новичок в автопроме и занимал руководящие должности на многих заводах. С 2000 года он работал на заводе Ford под Санкт-Петербургом и руководил запуском производства Ford Focus второго поколения.

С 2006 по 2012 оды Бойцов работал на заводе Toyota в Санкт-Петербурге, а с 2013 года был директором московского завода Renault. В 2017 году он вернулся в Санкт-Петербург и возглавил завод Nissan.

Один из собеседников «Ведомостей» высказал предположение, что Сергей Бойцов оказался «не на своем месте».

Бронированный «Доминатор» – видео охотника на торнадо. К этой машине с ног сшибающему ветру никак не подобраться – торнадо прошел прямо через нее.

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Фото: Nissan