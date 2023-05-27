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Бронированный «Доминатор» – видео охотника на торнадо

К этой машине с ног сшибающему ветру никак не подобраться – торнадо прошел прямо через нее.

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Торнадо – страшная вещь, а потому притягивает туристов. Немало людей готовы рискнуть жизнью, чтобы увидеть, что происходит внутри очень опасного глаза бури. Это полезно и для ученых.

Как и следовало ожидать, появилось особое транспортное средство, которое может помочь всем желающим совершить опаснейшее путешествие без особого риска для жизни.

Это SRV Dominator (SRV означает Storm Research Vehicle – автомобиль для изучения штормов). И перед вами уже третье поколение машины – Dominator 3. Она построена на базе пикапа Ford Super Duty 2013 года выпуска. У нее дизельный двигатель V8, полный привод с блокировкой заднего дифференциала и автоматическая коробка передач.

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Его предшественников снимали в телесериале «Охотники на торнадо», который был снят с эфира в 2012 году, а автомобиль достался Риду Тиммеру, который продолжил использовать его по назначению.

Восьмиминутный ролик показывает, как команде охотников на торнадо удалось оказаться в центре торнадо в Сполдинге (штат Небраска, США) пару недель назад.

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Особый корпус из стали, прочные окна из поликарбоната – люди были надежно укрыты. А пневматическая подвеска, опустив кузов до самой земли, не позволил ветру поддеть машину и подбросить в воздух.

Никто не пострадал, а исследователи смогли собрать важные данные, которые помогут метеорологам лучше понять торнадо. Приборы автомобиля показали, что скорость ветра составляла более 225 километров в час.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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