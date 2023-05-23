8 стран Европы отказались от введения Евро-7

Невероятно строгие нормы ЕС по выбросам должны вступить в силу в 2025 году.

Против норм, которые сделают новые автомобили гораздо дороже и убьют городские субкомпактные модели, выступили Франция, Италия, Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

Сопротивление нормам выбросов стандарта Евро-7 нарастает. До их введения осталось всего полтора года (должны вступить в силу в 2025 году), но половина Европы соблюдать их не собирается. И речь уже не о недовольствах автопроизводителей, а о несогласии правительств, которые считают ограничения нереальными.

Против выступили восемь стран – почти треть из 27 стран-членов ЕС. Агентство Reuters сообщает, что Франция, Италия, Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, Словакия и Чешская Республика подписали соглашение против «любых новых правил выбросов выхлопных газов», а также против новых требований к испытаниям автомобилей и фургонов.

Соглашение было отправлено в другие страны ЕС – и это не просто символический жест. По данным Reuters, эти восемь стран будут иметь в Европарламенте достаточное количество голосов, чтобы заблокировать нововведение.

Это не первый протест против норм Евро-7, которые сделают и без того жесткие ограничения по выбросам еще более жесткими, практически невыполнимыми. В феврале генеральный директор Stellantis Карлос Таварес прямо заявил, что, по его мнению, эти нормы для двигателей внутреннего сгорания «бесполезны» и окажут негативное влияние на отрасль, но не окажут влияния на окружающую среду. Это приведет к повышению цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что сделает их недоступными для многих потребителей.

Всего пару месяцев назад Volkswagen также выступил против норм Евро-7. Генеральный директор VW Passenger Cars Томас Шафер указал, что новые нормы задерут цены на небольшие автомобили, такие как VW Polo или Skoda Fabia, до таких высот, что покупатели не смогут их себе позволить.

Пока все идет к полному запрету двигателей внутреннего сгорания в Европе с 2035 года, что также вызывает споры. Глава Тойоты заявил, что на планете просто нет доступных человечеству ресурсов для этого. Германия же собрала вокруг себя несколько стран, которые также выступают против запрета машин с двигателями внутреннего сгорания.

Это привело к разработкам синтетического топлива, но его производство неэкологично, а цена литра невероятно высока и даже в отдаленной перспективе (к 2030 году) будет составлять 2 евро за литр без учета налогов и сборов (сегодня себестоимость литра е-топлива составляет порядка 10 долларов за 1 литр).

Названы самые надежные китайские модели – к ним стоит присмотреться не только в автосалонах дилеров, но и на вторичном рынке.

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Фото: Edrece Stansberry / Unsplash