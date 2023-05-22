Названы самые надежные китайские модели

К ним стоит присмотреться не только в автосалонах дилеров, но и на вторичном рынке.

Самым надежным оказался кроссовер Changan CS35 – эти модели реже других бывают в сервисе и даже в аварии практически не попадают. Следовательно, это хороший выбор как на рынке новых машин, так и на вторичке.

Такие данные привели аналитики сервиса онлайн-проверки машин с пробегом «Автотека» на Avito, которые изучили историю китайских автомобилей, продающихся на площадке.

Также аналитики отметили, что спрос на китайские автомобили растет, и в 2023 году, с января по февраль он увеличился на 19,8%, если сравнивать с тем же периодом 2022 года.

В течение первых пяти месяцев 2023 года реже других китайских автомобилей в сервисы и в аварии попадали кроссоверы Changan CS35 (уже снят с продаж и представлен только на вторичке). Вторую строчку рейтинга занял хэтчбек JAC J7. Третье место досталось кроссоверу Geely Atlas Pro.

Замыкают пятерку лидеров кроссовер Haval Jolion и Changan CS35 Plus (в данный момент продаются две версии этого кроссовера – дорестайлинговая и обновленная).

Во вторую пятерку вошли, по убыванию степени надежности, следующие китайские автомобили: Changan CS75, JAC S3, EXEED TXL, Geely Emgrand X7 и EXEED VX.

Фото: Changan