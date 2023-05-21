МЯУсубиси и МУРзерати – приют описал кошек, как машины

Столь оригинальный подход к объявлениям, пожалуй, позволит найти дом всем питомцам приюта.

Компания Pippi's Place Pet Rescue в Джорджии решила привлечь внимание к питомцам, рекламируя их как автомобили. Есть Furrari 2014 года, Mini Pooper 2023 года и много других интересных «моделей».

Не каждый может позволить себе Ferrari, но Furrari – совсем другое дело. Эти кошки из небольшого приюта для животных в Джорджии ищут себе новый дом. И благодаря необычной рекламе их заметили.

Catillac Simon 2022 года, например, «оснащен» с датчиками удара и зелеными фарами, а Furrari Arlis 2014 года – нестандартными белыми наклейками и подогревом сидений. Еще есть Mini Pooper 2023 года с двухцветным экстерьером и приводом на все лапы.

Приют для домашних животных Pippi's Place был основан два года назад и назван в честь котенка, вдохновившего людей на его создание. Объявления создала пользователь CookieOmNomster – ее муж занимается продажей автомобилей. Короче говоря, она подумала, что это будет отличный способ описать животных и привлечь внимание будущих владельцев.

Не нужно быть любителем кошек, чтобы оценить юмор, с которым создаются объявления. Например, у одной кошки есть два режима – сна и ZOOM (отжига), а также система самоочистки. Таких опций нет даже у Bugatti.

Посты набрали уже 65 000 просмотров и более 1400 комментариев. Люди репостят эти объявления,а приют получил уже немало пожертвований.

Фото: Pippisplace.org