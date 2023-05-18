Водитель посадил за руль собаку, когда его остановила полиция

На вызов приехало несколько полицейских, чтобы полюбоваться на этого сказочного водителя.

Естественно, это случилось не в России. Это случилось в США. И вас позабавит, что это было в Спрингфилде (штат Колорадо).

Мужчина, назовем его Гомер, был пойман при попытке поменяться местами со своей собакой, чтобы избежать ареста за вождение в пьяном виде.

Полицейский рассказал, что внимание водитель привлек тогда, когда ехал со скоростью 52 мили в час (84 км/ч) в зоне действия знака, ограничивающего скорость до 30 миль в час (48 км/ч):

Водитель попытался поменяться местами со своей собакой, которая была на пассажирском сиденье, когда сотрудник подошел к машине и наблюдал за этим процессом. Затем мужчина вышел через переднюю пассажирскую дверь и заявил, что он не был за рулем».

Полицейский тут же догадался, что Гомер изрядно пьян. На вопрос «Пили?» мужчина рванул с места, пытаясь сбежать от полицейского. Но его легко поймали всего метрах в 20 от машины.

На место задержания прибыл даже представитель округа Боулдер – скорее из любопытства, чтобы посмеяться, чем для помощи. Странно, но ни его, ни полицию Спрингфилда не обманула уловка водителя, и ему было предъявлено обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения и превышении скорости на 20-24 миль в час, а также в сопротивлении аресту.

Полиция также выяснила, что на Гомера были выписаны два ордера на арест в Пуэбло (тоже штат Колорадо), куда тот и направлялся вместе с собакой.

Собаке же, на которую прохиндей пытался спихнуть превышение скорости, не было предъявлено никаких обвинений – ее отпустили, впрочем вынеся предупреждение (передали знакомому водителя, чтобы тот позаботился о песике, пока Гомер кукует за решеткой).

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Фото: кадр из мультсериала «Симпсоны»