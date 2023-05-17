Технологии Apple «уплыли» китайской автокомпании

Речь идет о технологии автономного вождения, над разработкой которой бьются многие компании.

Бывшему инженеру Apple предъявлено обвинение в краже технологии автономного вождения для китайской компании. Об этом заявило Министерство юстиции США.

Сотрудник Apple по имени Вейбао Ван работал в компании с 2016 по 2018 годы. Он был программистом и был одним из немногих, кто имел доступ к эксклюзивным базам данных.

Проработав в Apple более года и за четыре месяца до увольнения, Ван устроился на работу в неназванную китайскую компанию, специализирующуюся на беспилотных автомобилях. После увольнения Вана, Apple обнаружила, что тот «подрезал» немалое количество конфиденциальных данных, заявили в Министерстве юстиции.

Теперь Вана обвиняют в краже «полного исходного кода автономии» Apple, а также системы отслеживания, планирования поведения автономных систем и информации об оборудовании системы.

В июне 2018 года правоохранительные органы провели обыск в доме Вана в Калифорнии и обнаружили украденные конфиденциальные служебные данные. Несмотря на заверения в том, что он не сбежит, Ван вскоре после обыска уехал в Китай и в настоящее время скрывается там.

Если его экстрадируют и признают виновным, ему грозит 10 лет тюрьмы.

Это уже второй случай кражи данных разработок беспилотных автомобилей Apple. В прошлом году подобное провернул другой сотрудник компании – Сяолан Чжан.

Apple работает над технологией автономного вождения с 2014 года. Ожидается, что компания представит готовую технологию не ранее 2026 года.

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Изображение: Apple