#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Россиян отправят в автопутешествияРоссиян отправят в автопутешествия
Для привлекательности такого вида отдыха...
Новые модели КАМАЗа: раскрыты планы предприятияНовые модели КАМАЗа: раскрыты планы предприятия
Как минимум три машины производитель уже...
Москвич в городе: смотрим первый ролик от производителяМосквич в городе: смотрим первый ролик от производителя
Кстати, он появится в эфире и на федеральных...

Технологии Apple «уплыли» китайской автокомпании

Речь идет о технологии автономного вождения, над разработкой которой бьются многие компании.

За РулемГИБДД раскрыла число камер на дорогах

Бывшему инженеру Apple предъявлено обвинение в краже технологии автономного вождения для китайской компании. Об этом заявило Министерство юстиции США.

Сотрудник Apple по имени Вейбао Ван работал в компании с 2016 по 2018 годы. Он был программистом и был одним из немногих, кто имел доступ к эксклюзивным базам данных.

Проработав в Apple более года и за четыре месяца до увольнения, Ван устроился на работу в неназванную китайскую компанию, специализирующуюся на беспилотных автомобилях. После увольнения Вана, Apple обнаружила, что тот «подрезал» немалое количество конфиденциальных данных, заявили в Министерстве юстиции.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Теперь Вана обвиняют в краже «полного исходного кода автономии» Apple, а также системы отслеживания, планирования поведения автономных систем и информации об оборудовании системы.

В июне 2018 года правоохранительные органы провели обыск в доме Вана в Калифорнии и обнаружили украденные конфиденциальные служебные данные. Несмотря на заверения в том, что он не сбежит, Ван вскоре после обыска уехал в Китай и в настоящее время скрывается там.

Если его экстрадируют и признают виновным, ему грозит 10 лет тюрьмы.

За РулемНет денег на кроссовер? Вот Chery Omenda 3

Это уже второй случай кражи данных разработок беспилотных автомобилей Apple. В прошлом году подобное провернул другой сотрудник компании – Сяолан Чжан.

Apple работает над технологией автономного вождения с 2014 года. Ожидается, что компания представит готовую технологию не ранее 2026 года.

Изображение: Apple

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0