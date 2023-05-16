Geely сделала невероятное – новый Galaxy Light

Коэффициент аэродинамического сопротивления этого автомобиля составляет всего 0,19Cd.

В Сети появились патентные изображения новой модели Geely – Galaxy Light. Это чисто электрическое четырехдверное купе, которое по своим характеристиками должно превзойти все европейские, японские и корейские аналоги.

Продажи новинки не за горами. Китайские компании очень быстро выводят модели на рынок. Так и Geely Galaxy Light – машина появится в продаже уже в конце этого года.

Судя по изображениям, серийная модель будет мало чем отличаться от представленного ранее концепта. В частности, его передняя часть отличается разве что фарами без верхних «век». Но и за это нельзя поручиться.

При взгляде сбоку кажется, что у прототипа крыша немного выше, а задние стойки завалены меньше, чтобы в салоне было больше места для голов задних пассажиров. «Жабр», как у концепта, заходящих на передние двери, не видно. Зато появились зеркала заднего вида и скрытые дверные ручки.

Машина оснащена камерой высокого разрешения и радарами, а значит будет иметь систему автономного управления. Вопрос только, какого уровня. Автомобиль получит возможность взаимодействовать с другими автомобилями и людьми.

Помимо уже привычного большого ЖК-экрана на центральной консоли, новая модель оснащена светодиодными экранами на дверных панелях, что образует то, что в компании назвали «Кольцом Галактики».

Водитель и передний пассажир могут одним касанием передавать информацию со своих экранов на экраны задних пассажиров. И наоборот.

Изображения: Geely