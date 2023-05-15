Обновленная Toyota Corolla – в продаже с 21 мая

Это всего лишь обновление, но изменения оказались довольно серьезными.

Новая Corolla от FAW Toyota (для китайского рынка, но ввозимая к нам по схеме параллельного импорта) поступит в продажу 21 мая. Главное изменение – новый двигатель пятого поколения.

Дизайн при обновлении практически не изменился – новой оказалась лишь решетка радиатора, появились два новых цвета кузова, изменилась графика фар в топовых версиях и появились новые колесные диски.

Задняя двухрычажная независимая подвеска была заменена на торсионно-балочную (у бензиновых версий), а количество подушек безопасности сократилось с восьми до шести.

Новый автомобиль по-прежнему будет предлагаться с 1,5-литровым безнаддувным двигателем и 1,2-литровым турбомотором и вариатором.

К ним добавится гибридная силовая установка THS пятого поколения на базе 1,8-литрового двигателя, работающего по циклу Аткинсона, и электродвигателя.

Максимальная мощность нового гибридного двигателя Ralink составляет 137 лошадиных сил. При этом расход топлива в смешаном режиме на 100 км пути составляет всего 4,07 литра.

Фото: Autohome.com.cn