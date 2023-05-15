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Обновленная Toyota Corolla – в продаже с 21 мая

Это всего лишь обновление, но изменения оказались довольно серьезными.

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Новая Corolla от FAW Toyota (для китайского рынка, но ввозимая к нам по схеме параллельного импорта) поступит в продажу 21 мая. Главное изменение – новый двигатель пятого поколения.

Дизайн при обновлении практически не изменился – новой оказалась лишь решетка радиатора, появились два новых цвета кузова, изменилась графика фар в топовых версиях и появились новые колесные диски.

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Задняя двухрычажная независимая подвеска была заменена на торсионно-балочную (у бензиновых версий), а количество подушек безопасности сократилось с восьми до шести.

Новый автомобиль по-прежнему будет предлагаться с 1,5-литровым безнаддувным двигателем и 1,2-литровым турбомотором и вариатором.

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К ним добавится гибридная силовая установка THS пятого поколения на базе 1,8-литрового двигателя, работающего по циклу Аткинсона, и электродвигателя.

Максимальная мощность нового гибридного двигателя Ralink составляет 137 лошадиных сил. При этом расход топлива в смешаном режиме на 100 км пути составляет всего 4,07 литра.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

За РулемБезымянный
Toyota Corolla  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...

Недостатки:

Для меня нет.

Комментарий:

Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.

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