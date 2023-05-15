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Новое кросс-купе Renault – оно лучше Арканы

Автомобиль уже скоро поступит в продажу, и его разрешено ввозить по схеме параллельного импорта.

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Очевидно, в линейке Renault есть место для еще одного кроссовера, особенно если он в стиле купе. И Renault Austral Coupe уже проходит испытания на дорогах общего пользования.

У Renault уже есть Austral и Espace – новые компактный и среднеразмерный кроссоверы. На подходе Austral Coupe (или Avantime), который появится в продаже в 2024 году.

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Слухи о компактном купе-кроссовере Renault ходят уже давно. Судя по шпионским фотографиям прототипа, кросс-купе Austral будет больше обычного компактного Астрала.

По сравнению с Арканой, новое кросс-купе оснастят гораздо лучше. Например, у него будет 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 12-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы OpenR Link и проекционный дисплей с диагональю 9,3 дюйма. Кроме того, 48-цветная подсветка салона и аудиосистема Harman Kardon с 12 динамиками.

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Austral Coupe построен на новой версии платформы CMF-CD. Скорее всего, модель получит колесную базу 2738 мм, что позволит сделать салон более просторным. В результате общая длина купе-кроссовера составит примерно 4,6 метра. То есть машина будет крупнее, чем знакомая нам Arkana.

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Новинка может оснащаться самозаряжающимся гибридом E-Tech мощностью 200 л.с. и 205 Нм. Он состоит из 1,2-литрового двигателя с турбонаддувом, электромотора, высоковольтного стартер-генератора, литий-ионного аккумулятора емкостью 2 кВтч и автоматической коробки передач. Есть вероятность, что Renault также предложит более мощный подключаемый гибрид. Полностью электрических версий не будет.

По слухам, Renault Austral Coupe (или Avantime, если компания решит возродить имя двухдверного минивэна) появится в 2024 году. Главным конкурентом станет Peugeot 308 следующего поколения, который превратится в кросс-купе.

Фото: Carscoops.com

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За РулемКирилл Панов
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