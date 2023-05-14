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BMW представил новинку – R 18 Roctane

BMW Motorrad празднует свое 100-летие и представляет новую версию R 18.

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Став пятой моделью семейства R 18, Roctane стал вариацию байка в «культовом стиле прошлых эпох – бэггер». В компании рассказали, что на дизайн мотоцикла повлияла модель R 5. Поэтому он получил двухконтурную трубчатую раму, каплевидный топливный бак и открытый привод карданного вала – все как у мотоцикла 1936 года.

Также Roctane получил светодиодные фонари, колеса с литыми дисками (21 дюйм спереди и 18 дюймов сзади) и задний маятник, как у R 5.

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Модель также имеет минималистичную панель приборов с олдскульной надписью «Berlin Built» и два кофра в цвета байка, которые вмещают 27 литров.

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В подвеске «намеренно» отсутствует электронная регулировка. Но в остальном байк вполне современный: есть подогревы ручек, система контроля устойчивости и три режима езды. Также опционально мотоцикл можно оснастить системой помощи при старте на подъеме и систему помощи при движении задним ходом.

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Под баком стоит 1,8-литровый двухцилиндровый оппозитный двигатель мощностью 91 л.с. и 158 Нм. Он окрашен в черный цвет Avus и имеет глянцевые черные накладки, а также темную хромированную выхлопную систему.

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Мощность на заднее колесо передается через шестиступенчатую коробку передач, что позволяет байку разгоняться до 100 км/ч за 5,46 секунды. Максимальная скорость составляет 179 км/ч.

Стоимость R 18 Roctane в США составляет от 19 590 долларов (1,5 млн рублей). То есть, там он стоит немного дороже, чем R 18 Classic, но дешевле, чем R 18 B. В России самый доступный представитель семейства R 18 стоит от 2 163 150 млн рублей, R 18 B – от 2 960 100 рублей, R 18 Classic – от 2 347 150 рублей. То есть, R 18 Roctane может стоить около 2,6 млн рублей.

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Фото: BMW Motorrad

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За Рулем
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За РулемКирилл Панов
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