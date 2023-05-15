Новые Kodiaq и Superb – двигатели и другие особенности

Новинки Skoda проходят завершающую стадию разработки, и стали известны интересные детали.

Этой осенью Skoda представит новые Kodiaq и Superb, которые только что завершили испытаний за Полярным кругом. В сети появилось видео, в котором пара закамуфлированных прототипов едет по дорогам в окружении красивых скандинавских пейзажей под северным сиянием.

Skoda Superb 2024 года имеет более плавные линии кузова. Новинка будет выпускаться в кузовах лифтбек и универсал. Skoda Kodiaq 2024 года тоже стал менее угловатым, сохранив при этом некоторые фирменные элементы стиля.

Инженеры Skoda протестировали шасси, кузова, двигатели, системы отопления и электрооборудование автомобилей при температурах до –38°С. Двери, капоты, крышки топливных баков открываются даже в таких условиях, отчитались испытатели. Кроме того, были проверены настройка подвески, система полного привода и электронные помощники, а также аккумуляторные батареи.

Обе модели построены на улучшенной версии платформы MQB. Skoda подтвердила, что машины получат бензиновые и дизельные двигатели, а также мягкие гибриды и подключаемые гибриды.

Skoda Kodiaq будет производиться в Квасинах (Чехия), а Skoda Superb – в Братиславе (Словакия).

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Фото, видео: Skoda