Бесплатная игра «Форсаж» — хороший способ скоротать время в ожидании фильма

Игра под названием Fast X: The End of the Road Begins содержит сцены из фильма, премьера которого состоится 19 мая.

Помимо музыки Новой волны, автомобилей с турбонаддувом и льняных курток 1980-е годы подарили нам еще и 8-битные видеоигры. В том числе классические гоночные игры Pole Position, Spyhunter и Out Run.

Создатели нового фильма серии «Форсаж» представили 8-битную игру, играть в которую может любой желающий – ее потянет любой современный гаджет или ПК. Называется она Fast X: The End of the Road Begins (Быстрый 10: Начало конца пути – в оригинале франшиза «Форсаж» носит название «Fast and the Furious»).

Игра несложная – надо уклоняться от препятствий, в том числе других автомобилей, взрывчатки и ям на дороге, гоняя по дорогам Лос-Анджелеса, Бразилии и Рима. По пути вы можете собирать баллоны системы закиси азота фирмы NOS, деньги и клетчатые финишные флажки.

Ездить можно на мотоциклах и, предположительно, на автомобилях Доменика и Данте, если судить по их цветам.

Между уровнями загружаются кат-сцены из «Форсажа 10» с автомобильными погонями и взрывами.

Вы можете играть в любом веб-браузере, просто перейдя на сайт Lets Race Fast X Movie.

Напомним, что премьера фильма состоится через неделю – в пятницу, 19 мая. И это будет первая из двух частей финала оригинальной франшизы «Форсаж».

Фото: Lets Race Fast X Movie