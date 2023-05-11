Бесплатная игра «Форсаж» — хороший способ скоротать время в ожидании фильма
Помимо музыки Новой волны, автомобилей с турбонаддувом и льняных курток 1980-е годы подарили нам еще и 8-битные видеоигры. В том числе классические гоночные игры Pole Position, Spyhunter и Out Run.
Создатели нового фильма серии «Форсаж» представили 8-битную игру, играть в которую может любой желающий – ее потянет любой современный гаджет или ПК. Называется она Fast X: The End of the Road Begins (Быстрый 10: Начало конца пути – в оригинале франшиза «Форсаж» носит название «Fast and the Furious»).
Игра несложная – надо уклоняться от препятствий, в том числе других автомобилей, взрывчатки и ям на дороге, гоняя по дорогам Лос-Анджелеса, Бразилии и Рима. По пути вы можете собирать баллоны системы закиси азота фирмы NOS, деньги и клетчатые финишные флажки.
Ездить можно на мотоциклах и, предположительно, на автомобилях Доменика и Данте, если судить по их цветам.
Между уровнями загружаются кат-сцены из «Форсажа 10» с автомобильными погонями и взрывами.
Вы можете играть в любом веб-браузере, просто перейдя на сайт Lets Race Fast X Movie.
Напомним, что премьера фильма состоится через неделю – в пятницу, 19 мая. И это будет первая из двух частей финала оригинальной франшизы «Форсаж».
- Новый трейлер «Форсажа 10» – еще одна сюжетная линия: уличные гонщики, ставшие супершпионами, вернулись, и на этот раз сражаются с ужасным злодеем.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Lets Race Fast X Movie
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