Появился еще один способ добраться до Грузии

И тогда турпоток из России туда может подскочить более чем до миллиона человек.

Причиной тому отмена запрета на прямое авиасообщение, а также возобновление продаж турпутевок. Предполагается, что турпоток в Грузию может превысить миллион человек.

«Поток в Грузию потенциально может быть очень большим и превзойти показатели 2018 года. Помешать этому могут два ограничения. Во-первых, по количеству бортов, которым можно летать за рубеж, так как пока непонятна позиция грузинских властей в отношении российских самолетов с двойной регистрацией. Во-вторых, емкость объектов размещения», – подчеркивает президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

То есть мест в отелях в Грузии может оказаться недостаточно, тем более, что на место российских туристов пришли иностранные.

Такую же точку зрения имеет и вице-президент РСТ Дмитрий Горин – Грузия пользовалась спросом и при отсутствии прямых перелетов, однако их возобновление поможет нарастить объемы в разы.

«Прямых рейсов в Грузию не было с 2019 года, так что есть отложенный спрос. Но на восстановление потребуется время. Авиакомпании не могут начать летать уже завтра, им необходимо получить разрешения на полеты, слоты, начать продажу билетов. Но, думаю, с учетом популярности направления рейсы появятся до конца мая, если их согласуют с грузинской стороной», – сказал Горин.

Сегодня, 10 мая, президент России Владимир Путин снял запрет на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии, а также на продажу турпутевок в эту страну. Другим своим указом он ввел безвизовый режим для въезда в Россию граждан Грузии.

Этот новый кроссовер Chery «ест» всего 1,3 литра на сотню, и продажи его уже начались в России – поставляется он к нам официально.

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