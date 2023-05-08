Новый трейлер «Форсажа 10» – еще одна сюжетная линия

Уличные гонщики, ставшие супершпионами, вернулись, и на этот раз сражаются с ужасным злодеем.

Как и в случае с последними частями серии, новый фильм не об уличных гонщиках, а скорее о «супершпионах».

Но это не был бы трейлер «Форсажа» без семейных отсылок и сцен нежности. Для Доменика самое важное – семья. И именно ради нее он вписывается в это всё.

Но это не значит, что в трейлере нет трюков и спецэффектов – они на своем месте, только под романтическую музыку. И еще – в фильме стало еще больше от XXX, чем «Форсажа», и кому-то это, наоборот, понравится.

Разумеется, речь в трейлере идет о Доминике Торетто и Летти Ортис, которых сыграли известный семьянин Вин Дизель и Мишель Родригес. Трейлер начинается с того, что Летти спит, а задумчивый Доменик наблюдает за ней. Затем следует голос за кадром (Доменика), рассуждающий о дорогах, ясности ума, его сердце, принадлежащем Летти с первого дня… И да, о том, что он проживает четверть мили за раз.

Однако все изменилось, потому что теперь у них есть сын. Что ж, у Дома есть сын, а Летти умерла, и затем его сердце принадлежало Елене (которую играет Эльза Патаки), которая тоже сейчас мертва. Но Летти вернулась, так что, возможно, Елена тоже сможет. Это было бы неловко.

Сага «Форсаж» собрала уже более 1,8 миллиарда долларов, согласно подсчетам Box Office Mojo.

Фото, видео: Youtube