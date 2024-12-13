Популярный кроссовер обновили – таких сервисов нет ни у кого на нашем рынке!

«За рулем» рассказал про новые опции и технику Jaecoo J7 2025

Кроссовер Jaecoo J7 приобрел новшества как по технике, так и по комплектации.

Российские покупатели просили черный потолок? Получите! Не хватало телематики? Без проблем! Заодно поставили и встроенный видеорегистратор. А в медиасистему внедрили сервисы VK: новости, игры, видео (в движении работает!), музыка, погода.

Обновленный Jaecoo J7.

Это первый автомобиль на нашем рынке с такими возможностями. Виртуальная приборка обзавелась темой с классическими шкалами – ура!

Благодаря более компактным колесным аркам багажник стал чуть просторнее – он теперь вмещает 500 л. Но главной технической новостью стала трансмиссия с управлением вектором тяги (torque vectoring) – на топ-версии Supreme-V. На левой и правой задней полуосях стоит по индивидуальной муфте, что позволяет подавать тягу на колёса независимо.

В медиасистему обновленного Jaecoo J7 внедрили сервисы ВКонтакте. Виртуальная приборка обзавелась темой с классическими шкалами – вы ее просили.

Мы на обновленном J7 уже поездили и знаем – это работает!

По извилистой песчаной дорожке такой J7 благодаря уверенной тяге на внешнем колесе идет стабильнее и быстрее стандартной машины. При диагональном вывешивании польза еще более очевидна. У стандартного J7 имитация межколесной блокировки срабатывает не сразу, машина долго думает, прежде чем продолжить движение. У J7 Supreme-V пауз нет – карабкается вверх решительно и безапелляционно.

Благодаря более компактным колесным аркам багажник стал чуть просторнее – он теперь вмещает 500 л. Под полом – полноразмерная запаска.

Правда, на сухой осенней дороге базовый J7 едет не менее уверенно. Но на скользких зимних трассах прок от управления вектором тяги определенно будет.

У Jaecoo J7 теперь две муфты.

Подробно о ездовых повадках обновленного Jaecoo J7 мы еще расскажем – заходите почаще!

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