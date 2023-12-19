Круче RАV4 и Tiguan? Главные фишки нового китайского кроссовера

Эксперт «За рулем» изучил кроссовер Jaecoo J7

Новый, но проверенный

Jaecoo – новая марка концерна Chery. И под кузовом кроссовера J7 скрывается хорошо знакомый бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max с оригинальным дизайном и своими настройками. Как минимум с обслуживанием и ремонтом силового агрегата и шасси проблем быть не должно: все подходы к Tiggo 7 хорошо известны. В этом Jaecoo выгодно отличается от многих других новых китайских брендов.

Chery с плюсом

На Jaecoo J7 устранены те недочеты, за которые мы ругали Tiggo 7. Например, голый металл в районе «серпов» задних дверей больше не выступает в арки – прикрыт развитым уплотнителем. Все наружные панели кузова, включая крышу, оцинкованы.

Турбомотор 1.6 настроен на 186 л.с. и 275 Н·м. Коробка передач – семиступенчатый робот с мокрыми сцеплениями. Он «переваривает» крутящий момент до 300 Н·м и внушает больше доверия, чем вариаторы. Во всяком случае, полтора десятка троганий в крутую гору он выдерживает (смотрите видео), и только после этого электроника начинает ограничивать крутящий момент.

К посадке за рулем и диапазонам регулировок сиденья и колонки вопросов нет.

Привод – полный

В отличие от большинства китайских кроссоверов, у Jaecoo J7 есть полноприводные версии. Такая трансмиссия отнимает 10 мм дорожного просвета, но остаются вполне пристойные 186 мм. Правда, в базе низко свисает сажевый фильтр, который легко повредить на перегибах.

Есть четыре внедорожных режима ездовой электроники, включая универсальный адаптивный. К ним вопросов нет, а вот скорость при спуске с холма под контролем автоматики лучше уменьшить.

Среди «фишек» – выдвижные дверные ручки. Они удобные, не особенно люфтят и задвигаются тихо. Интересно, как поведут себя в мороз.

Тормоза — по проводам

Электромеханический усилитель тормозов, ставящийся на некоторые модели Chery и теперь на Jaecoo J7, настроен отменно.

Радуют короткий ход педали, приятная «хваткость» и отсутствие вибраций при работе АБС.

Кроме того, мощная гидравлика обеспечивает срабатывание межколесных блокировок менее чем за 0,1 с – поэтому Jaecoo J7 легко справляется с диагональным вывешиванием.

Едет приятно

Мотор «вывозит» из 10 секунд до сотни, робот ассистирует ему адекватно.

Баланс настроек шасси скорее смещен в сторону комфорта. Но подвеска кажется более собранной, чем в чрезмерно мягком Tiggo 7. Вкупе с хорошим акустическим комфортом, в том числе благодаря многослойным стеклам в передних дверях, придраться не к чему.

Задний ряд просторен, а вот багажник немного теснит полноценное запасное колесо на литом диске.

Над арками колес есть удобные полочки – например, для тряпки или скребка.

Готовьте деньги

Оснащение достойное: панорамная крыша, богатый набор водительских ассистентов, все подогревы, включая лобовое стекло и задний диван. Основа коммуникации с машиной – центральный дисплей, который (в зависимости от комплектации) бывает диагональю 13,2 или 14,8 дюйма. У проектора на лобовое стекло – хорошая графика и зимний режим, в котором основные данные высвечиваются не белым, а синим цветом.

Но заплатить придется немало – 3,34–3,55 млн рублей за переднеприводный Jaecoo J7 и 3,61-3,75 млн рублей за полный привод. Такие нынче цены на «заменители» моделей Volkswagen или Toyota.

Большой тест китайских кроссоверов 4х4 читайте тут