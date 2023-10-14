Китайский кроссовер после 12 500 км – детальный отчет

«За рулем» подводит промежуточные итоги длительного теста Chery Tiggo 7 Pro Max

Несмотря на зарубежное происхождение, Chery Tiggo 7 Pro Max регулярно обходит по продажам среди кроссоверов локализованный и недорогой Haval Jolion. Чтобы понять секрет успеха, мы взяли «Максимку» на длительный редакционный тест.

Начну с конца: в кои-то веки за несколько месяцев с тестовой машиной вообще ничего не случилось. Заметный дефект – нерабочие несколько нитей обогрева лобового стекла – мы отметили еще только получив автомобиль. Что-то постукивает в багажнике – скорее всего, надо отрегулировать его дверь. В остальном эксплуатация оказалась безмятежной.

И приятной. Если малыш Chery Tiggo 4 Pro, который жил в редакции до этого, остался в памяти как жесткий, шумный, но живой, то 7 Pro Max, несмотря на ту же платформу, – вальяжный, комфортный, хотя довольно неспешный.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Вариатор CVT25 настроен иначе, на более линейный отклик и постоянную имитацию ступенчатого автомата. Порой эти псевдопереключения даже слишком заметны.

После 120–130 км/ч тяги турбомотора 1.5 уже не хватает, и вариатор начинает истерично скакать по «передачам». Лучше перейти в ручной режим – но забыть про обгоны. А для полной гармонии хочется иметь под капотом сил 180–200, а не 147. Правда, транспортный налог платить не хочется.

Китайцы давно научились работать над «воспринимаемым качеством», поэтому такие вещи, как выставленный напоказ саморез крепления переднего крыла, уже вызывают недоумение.

Возможно, необходимость часто раскручивать двигатель сказывается и на расходе топлива. В среднем по чекам получается ровно 10 л/100 км, но это почти без пробок. Много! А в городе расход легко улетает к 12 л/100 км. Льем 92‑й бензин, мотор принимает его отлично.

Великолепны тормоза. Они здесь «по проводам», с электромеханическим усилителем. Короткий ход педали, мощное замедление – надо попривыкнуть, а дальше получать кайф. При работе АБС педаль вообще не вибрирует. Правда, цена на оригинальные колодки запредельная – 13 тысяч рублей за комплект на передние колеса!

Машина прошла одну зиму, и, в отличие от Tiggo 4 Pro, на днище никаких «рыжиков» пока не появилось. Слой заводского антикора достойный, хотя покрытие не сплошное.

От двигателя порой есть небольшая вибрация на холостом ходу, зато в остальном тихо и комфортно. Передние стекла в нашей топ-комплектации – слоеные. Это вкупе с комфортной подвеской и определяет характер машины, радует больше всего. Подвеска на низких частотах даже слишком мягкая – раскачку можно было бы сделать поменьше.

Некоторые владельцы ставят более жесткие тюнинговые пружины. Но все типы ям шасси гасит достойно и негромко, на «лежаках» ведет себя, как какой-нибудь Citroen. Помогает комфорту и мягкая набивка кресел (к которым претензий вообще нет, за исключением того, что подогревается только подушка).

Медиасистема работает куда шустрее, чем в Tiggo 4 Pro. Пользуюсь Android Auto – не сбоит. Правда, часто само просыпается голосовое управление, реагируя на какие-то слова в разговоре с попутчиками. Многие владельцы жалуются, что выходят из строя камеры переднего и заднего вида, но у нас таких проблем не было.

Интерьер красив и современен, эргономика отличная, но донимают блики на черном лаке, и буквально за месяц на нем становится очень видна пыль. Обзорности мешают слишком ­толстые передние стойки.

Активный круиз-контроль держит дистанцию чуть больше желаемой, но на больших скоростях это к лучшему. А вот «пищалка», предупреждающая о выходе из полосы, активируется при каждом запуске – неудобно. Я ее постоянно отключаю.

Ну а самый полезный ассистент – ограничитель скорости – работает отлично. Отмечу и богатый, «престижный» звук сигнала – для многих это важно.

Практичность – не самая сильная сторона «максимки». Сзади тесно в коленях, дети в креслах упираются ногами в передние спинки. Крепления для детских кресел Isofix сдвинуты к центру, а их скобы запрятаны глубоко в обивку.

Светодиодные фары и противотуманки светят отлично. У бамперов есть небольшое отличие по тону краски от кузова.

Багажник маловат, пол высокий, зато под ним – запаска на литом диске и в ней много места. Есть бесконтактное открытие багажника (надо постоять у двери с ключом и чуть отойти) – но хочется и бесконтактного закрытия, как делают со взмаховыми датчиками.

А в целом Chery Tiggo 7 Pro Max по соотношению цена/качество представляет собой одно из лучших предложений на рынке. Поэтому и берут!

Одно «но» – почти все самые приятные вещи, типа шумоизолирующих окон, имеются лишь в топ-комплектации Ultimate. Если есть возможность доплатить к «базовым» 2,9 млн рублей еще 280 тысяч – так и надо сделать.

Chery Tiggo 7 Pro Max, 1.5T (147 л.с.), CVT

Изготовитель – Chery Automobile, Китай

Год выпуска – 2022

В эксплуатации «За рулем» – с июня 2023 года

Пробег на момент отчета – 12 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8500–12 500 км)*

Расходы на содержание (8500–12 500 км) 19 600 ₽

19 600 ₽ Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,0 л/100 км) 19 600 ₽

19 600 ₽ Стоимость 1 км пробега 4,9 ₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

Скоро Chery привезет в Россию гибридные версии своих больших кроссоверов.

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