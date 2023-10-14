Китайский кроссовер после 12 500 км – детальный отчет
Несмотря на зарубежное происхождение, Chery Tiggo 7 Pro Max регулярно обходит по продажам среди кроссоверов локализованный и недорогой Haval Jolion. Чтобы понять секрет успеха, мы взяли «Максимку» на длительный редакционный тест.
Начну с конца: в кои-то веки за несколько месяцев с тестовой машиной вообще ничего не случилось. Заметный дефект – нерабочие несколько нитей обогрева лобового стекла – мы отметили еще только получив автомобиль. Что-то постукивает в багажнике – скорее всего, надо отрегулировать его дверь. В остальном эксплуатация оказалась безмятежной.
И приятной. Если малыш Chery Tiggo 4 Pro, который жил в редакции до этого, остался в памяти как жесткий, шумный, но живой, то 7 Pro Max, несмотря на ту же платформу, – вальяжный, комфортный, хотя довольно неспешный.
Вариатор CVT25 настроен иначе, на более линейный отклик и постоянную имитацию ступенчатого автомата. Порой эти псевдопереключения даже слишком заметны.
После 120–130 км/ч тяги турбомотора 1.5 уже не хватает, и вариатор начинает истерично скакать по «передачам». Лучше перейти в ручной режим – но забыть про обгоны. А для полной гармонии хочется иметь под капотом сил 180–200, а не 147. Правда, транспортный налог платить не хочется.
Возможно, необходимость часто раскручивать двигатель сказывается и на расходе топлива. В среднем по чекам получается ровно 10 л/100 км, но это почти без пробок. Много! А в городе расход легко улетает к 12 л/100 км. Льем 92‑й бензин, мотор принимает его отлично.
Великолепны тормоза. Они здесь «по проводам», с электромеханическим усилителем. Короткий ход педали, мощное замедление – надо попривыкнуть, а дальше получать кайф. При работе АБС педаль вообще не вибрирует. Правда, цена на оригинальные колодки запредельная – 13 тысяч рублей за комплект на передние колеса!
От двигателя порой есть небольшая вибрация на холостом ходу, зато в остальном тихо и комфортно. Передние стекла в нашей топ-комплектации – слоеные. Это вкупе с комфортной подвеской и определяет характер машины, радует больше всего. Подвеска на низких частотах даже слишком мягкая – раскачку можно было бы сделать поменьше.
Некоторые владельцы ставят более жесткие тюнинговые пружины. Но все типы ям шасси гасит достойно и негромко, на «лежаках» ведет себя, как какой-нибудь Citroen. Помогает комфорту и мягкая набивка кресел (к которым претензий вообще нет, за исключением того, что подогревается только подушка).
Медиасистема работает куда шустрее, чем в Tiggo 4 Pro. Пользуюсь Android Auto – не сбоит. Правда, часто само просыпается голосовое управление, реагируя на какие-то слова в разговоре с попутчиками. Многие владельцы жалуются, что выходят из строя камеры переднего и заднего вида, но у нас таких проблем не было.
Активный круиз-контроль держит дистанцию чуть больше желаемой, но на больших скоростях это к лучшему. А вот «пищалка», предупреждающая о выходе из полосы, активируется при каждом запуске – неудобно. Я ее постоянно отключаю.
Ну а самый полезный ассистент – ограничитель скорости – работает отлично. Отмечу и богатый, «престижный» звук сигнала – для многих это важно.
Практичность – не самая сильная сторона «максимки». Сзади тесно в коленях, дети в креслах упираются ногами в передние спинки. Крепления для детских кресел Isofix сдвинуты к центру, а их скобы запрятаны глубоко в обивку.
Багажник маловат, пол высокий, зато под ним – запаска на литом диске и в ней много места. Есть бесконтактное открытие багажника (надо постоять у двери с ключом и чуть отойти) – но хочется и бесконтактного закрытия, как делают со взмаховыми датчиками.
А в целом Chery Tiggo 7 Pro Max по соотношению цена/качество представляет собой одно из лучших предложений на рынке. Поэтому и берут!
Одно «но» – почти все самые приятные вещи, типа шумоизолирующих окон, имеются лишь в топ-комплектации Ultimate. Если есть возможность доплатить к «базовым» 2,9 млн рублей еще 280 тысяч – так и надо сделать.
Chery Tiggo 7 Pro Max, 1.5T (147 л.с.), CVT
- Изготовитель – Chery Automobile, Китай
- Год выпуска – 2022
- В эксплуатации «За рулем» – с июня 2023 года
- Пробег на момент отчета – 12 500 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (8500–12 500 км)*
- Расходы на содержание (8500–12 500 км) 19 600 ₽
- Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,0 л/100 км) 19 600 ₽
- Стоимость 1 км пробега 4,9 ₽
* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.
- Скоро Chery привезет в Россию гибридные версии своих больших кроссоверов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен