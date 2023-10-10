Гибридные Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro: после Катара сразу в Россию
На Женевском автомобильном салоне-2023, который в этом году проходит в Катаре, Chery представила гибридные модели Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. Эти кроссоверы скоро появятся и на российском рынке.
Для каждого рынка модели адаптируются под местные дорожно-климатические условия и предпочтения покупателей.
Гибридные кроссоверы оборудованы трансмиссией DHT, которая агрегатируется с тремя двигателями: бензиновым и двумя электрическими. Это обеспечивает высокую эффективность и динамичность автомобилей. У трансмиссии 9 режимов работы, которые автоматически выбираются системой управления в зависимости от ситуации на дороге.
Например, в пробке автомобиль может использовать только электродвигатель, в городской поездке – включать ДВС+ЭД, а при необходимости резкого ускорения – задействовать все три двигателя. Также система позволяет эффективно использовать рекуперацию энергии при торможении.
В дальнейшем Chery продолжит расширять линейку гибридных моделей.
О гибридных Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro для российского рынка компания Chery обещает рассказать в ближайшее время.
Напомним, в 2023 году «филиал» Женевского автосалона проходит с 5 по 14 октября в Дохе (Катар) вместо традиционного формата, который в 2023 году был отменен.
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Источник, фото: Chery
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