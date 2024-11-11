#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...
Toyota bZ3
15 ноября
Японский седан с богатым оснащением начали предлагать в России – известна цена
В России появился в продаже электрокар из...
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...

Полноприводные кроссоверы от 3 млн рублей – большой тест

«За рулем» сравнил сменившие поколение Haval F7 и Geely Atlas с Chery Tiggo 8 Pro Max, который обновился год назад.

Год назад мы проводили тест с участием кроссоверов Haval F7 и Geely Atlas – то были модели прошлого поколения. А теперь свели в дуэли их наследников. Компанию обновленцам составил соразмерный Chery Tiggo 8 Pro Max. У всех – полный привод!

Haval F7
В КНР известен с 2021 года, но в РФ дебютировал минувшим летом. Сделано в России.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.5 (150 л. с.) от 2 699 000 ₽
2.0 (192 л. с.) от 3 099 000 ₽
Geely Atlas
 Премьера состоялась летом 2022 года под именем Geely Boyue L, но для нас зарезервировано название Atlas. Импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0 (200 л. с.) от 3 293 990 ₽
Chery Tiggo 8 Pro Max
 Исполнение с полным приводом привезли в Россию в 2022 году, а в прошлом году появился рестайлинговый вариант. Производство – Китай.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (186 л. с.) от 3 210 000 ₽
2.0 (197 л. с.) от 3 940 000 ₽
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Конфуз

Рекомендуем
Теперь он управляется голосом! – рассказываем про изменения популярного кроссовера

Ничто не предвещало подвоха. Утром подхожу к F7, а в ответ тишина – выдвижные дверные ручки так и остались утопленными. Не «видит» ключ? Достаю брелок из кармана, жму на кнопку – ничего. Вынимаю жало, отпираю дверь вручную. Подозрения оправдались: сел аккумулятор.

Почему разрядилась батарея? Кто-то накануне на центральном экране случайно отменил задержку выключения габаритных огней, выбрав их постоянную работу. Они-то и посадили аккумулятор. Будьте аккуратны с настройками!

Geely Atlas: прогресс налицо

В прошлогоднем тесте машины проявили себя неплохо, хотя, например, прежний Atlas слабо выступил на бездорожье. Его робот не переносил высоких нагрузок и всё время просил паузу на охлаждение.

Скромную геометрическую проходимость Chery усугубляет неспешное подключение межосевой муфты – в соперниках паузы меньше.
Штатной металлической защиты картера на Chery нет – только хиленький пластиковый щиток. Низко установленный масляный фильтр он спасти вряд ли сможет.

У нового Атласа вместо робота – восьмиступенчатый автомат Aisin, который спокойно выдерживает длительную езду в натяг: я битый час карабкался на холмы и холмики без намека на перегрев. А еще автомат позволяет спокойно трогаться в крутые горки (робот в этой ситуации размыкал сцепления, и машина откатывалась назад).

На бездорожье F7 всё так же талантлив. По кроссоверным меркам, конечно.
В фетровом грязеотражающем фартуке F7 прорези для обслуживания настолько велики, что защиты от грязи Haval, считай, не имеет.

Слабым звеном оказалась муфта подключения задних колес – при длительной пробуксовке салон наполнялся характерным запашком… К слову, на сложных участках я переводил машину в режим Off-Road – в нем муфта блокируется, что дополнительно повышало проходимость.

Бездорожье средней руки теперь не преграда – прежний полноприводный Atlas вне асфальта пасовал.
Моторный отсек Атласа снизу накрыт фетровым фартуком с прорезями под вентиляцию. Также есть отверстие для слива масла. Центральная банка выпускного тракта приплюснута – чтобы не было эффекта якоря в снегу или грязи.

Еще один повод для похвалы: в новом поколении клиренс подрос до 205 мм (по нашим измерениям), а это уже серьезно. На перегибах рельефа на Geely я особо не аккуратничал – в отличие от соперников. Но колёса в Атласе вывешиваются раньше остальных – слишком уж короткоходна его подвеска.

Haval F7: еще лучше

Прежний Haval F7 был отнюдь не неженкой и вне асфальта чувствовал себя уверенно. А в новом поколении он стал еще лучше! Его семиступенчатый «мокрый» робот и межосевая муфта всё так же стоически переносят высокие нагрузки. Клиренс подрос со 170 до 185 мм, что дает дополнительную уверенность.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Приборы Тигго – самые красивые и наглядные в трио.
На приборку Tiggo 8 можно вывести карту навигации – удобно и наглядно.
Интерьер Chery лаконичен и уютен. Особый шарм ему придает темно-коричневая обивка. Но такая полагается только топ-версии.
Интерьер Chery лаконичен и уютен. Особый шарм ему придает темно-коричневая обивка. Но такая полагается только топ-версии.
Система кругового обзора и проекция вида под автомобилем входят в базовую комплектацию.
Робот Tiggo 8 работает недостаточно плавно.
Кнопки управления климат-контролем у Tiggo 8 совсем «слепые», приходится долго всматриваться.
Стеклоочистители у Tiggo 8 с виду почти новые, а работают через ­пень-колоду…

Ездовая электроника настроена лучше – при вывешивании имитация межколесной блокировки срабатывает быстрее, и машина уверенно продолжает движение. Вот только кузов в вывешенном состоянии чуть ведет – после открывания пятая дверь самостоятельно не закрылась, пришлось подталкивать. У конкурентов такого не было.

Продолжение – на следующей странице

Страницы
123Следующая страница

Подпишитесь на «За рулем» в

Тимкин Юрий
Фото:
Кульнев Александр
Количество просмотров 51033
11.11.2024 
Фото:
Кульнев Александр
Поделиться:
Оцените материал:
+1