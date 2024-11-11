Полноприводные кроссоверы от 3 млн рублей – большой тест
Год назад мы проводили тест с участием кроссоверов Haval F7 и Geely Atlas – то были модели прошлого поколения. А теперь свели в дуэли их наследников. Компанию обновленцам составил соразмерный Chery Tiggo 8 Pro Max. У всех – полный привод!
| Haval F7
В КНР известен с 2021 года, но в РФ дебютировал минувшим летом. Сделано в России.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.5 (150 л. с.) от 2 699 000 ₽
2.0 (192 л. с.) от 3 099 000 ₽
|Geely Atlas
Премьера состоялась летом 2022 года под именем Geely Boyue L, но для нас зарезервировано название Atlas. Импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый
2.0 (200 л. с.) от 3 293 990 ₽
|Chery Tiggo 8 Pro Max
Исполнение с полным приводом привезли в Россию в 2022 году, а в прошлом году появился рестайлинговый вариант. Производство – Китай.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый
1.6 (186 л. с.) от 3 210 000 ₽
2.0 (197 л. с.) от 3 940 000 ₽
Конфуз
Ничто не предвещало подвоха. Утром подхожу к F7, а в ответ тишина – выдвижные дверные ручки так и остались утопленными. Не «видит» ключ? Достаю брелок из кармана, жму на кнопку – ничего. Вынимаю жало, отпираю дверь вручную. Подозрения оправдались: сел аккумулятор.
Почему разрядилась батарея? Кто-то накануне на центральном экране случайно отменил задержку выключения габаритных огней, выбрав их постоянную работу. Они-то и посадили аккумулятор. Будьте аккуратны с настройками!
Geely Atlas: прогресс налицо
В прошлогоднем тесте машины проявили себя неплохо, хотя, например, прежний Atlas слабо выступил на бездорожье. Его робот не переносил высоких нагрузок и всё время просил паузу на охлаждение.
У нового Атласа вместо робота – восьмиступенчатый автомат Aisin, который спокойно выдерживает длительную езду в натяг: я битый час карабкался на холмы и холмики без намека на перегрев. А еще автомат позволяет спокойно трогаться в крутые горки (робот в этой ситуации размыкал сцепления, и машина откатывалась назад).
Слабым звеном оказалась муфта подключения задних колес – при длительной пробуксовке салон наполнялся характерным запашком… К слову, на сложных участках я переводил машину в режим Off-Road – в нем муфта блокируется, что дополнительно повышало проходимость.
Еще один повод для похвалы: в новом поколении клиренс подрос до 205 мм (по нашим измерениям), а это уже серьезно. На перегибах рельефа на Geely я особо не аккуратничал – в отличие от соперников. Но колёса в Атласе вывешиваются раньше остальных – слишком уж короткоходна его подвеска.
Haval F7: еще лучше
Прежний Haval F7 был отнюдь не неженкой и вне асфальта чувствовал себя уверенно. А в новом поколении он стал еще лучше! Его семиступенчатый «мокрый» робот и межосевая муфта всё так же стоически переносят высокие нагрузки. Клиренс подрос со 170 до 185 мм, что дает дополнительную уверенность.
Chery Tiggo 8 Pro Max
Ездовая электроника настроена лучше – при вывешивании имитация межколесной блокировки срабатывает быстрее, и машина уверенно продолжает движение. Вот только кузов в вывешенном состоянии чуть ведет – после открывания пятая дверь самостоятельно не закрылась, пришлось подталкивать. У конкурентов такого не было.
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