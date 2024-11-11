Полноприводные кроссоверы от 3 млн рублей – большой тест

«За рулем» сравнил сменившие поколение Haval F7 и Geely Atlas с Chery Tiggo 8 Pro Max, который обновился год назад.

Год назад мы проводили тест с участием кроссоверов Haval F7 и Geely Atlas – то были модели прошлого поколения. А теперь свели в дуэли их наследников. Компанию обновленцам составил соразмерный Chery Tiggo 8 Pro Max. У всех – полный привод!

Haval F7

В КНР известен с 2021 года, но в РФ дебютировал минувшим летом. Сделано в России.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (150 л. с.) от 2 699 000 ₽

2.0 (192 л. с.) от 3 099 000 ₽ Geely Atlas

Премьера состоялась летом 2022 года под именем Geely Boyue L, но для нас зарезервировано название Atlas. Импортируют из Китая.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

2.0 (200 л. с.) от 3 293 990 ₽ Chery Tiggo 8 Pro Max

Исполнение с полным приводом привезли в Россию в 2022 году, а в прошлом году появился рестайлинговый вариант. Производство – Китай.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6 (186 л. с.) от 3 210 000 ₽

2.0 (197 л. с.) от 3 940 000 ₽

Конфуз

Ничто не предвещало подвоха. Утром подхожу к F7, а в ответ тишина – выдвижные дверные ручки так и остались утопленными. Не «видит» ключ? Достаю брелок из кармана, жму на кнопку – ничего. Вынимаю жало, отпираю дверь вручную. Подозрения оправдались: сел аккумулятор.

Почему разрядилась батарея? Кто-то накануне на центральном экране случайно отменил задержку выключения габаритных огней, выбрав их постоянную работу. Они-то и посадили аккумулятор. Будьте аккуратны с настройками!

Geely Atlas: прогресс налицо

В прошлогоднем тесте машины проявили себя неплохо, хотя, например, прежний Atlas слабо выступил на бездорожье. Его робот не переносил высоких нагрузок и всё время просил паузу на охлаждение.

Скромную геометрическую проходимость Chery усугубляет неспешное подключение межосевой муфты – в соперниках паузы меньше. Штатной металлической защиты картера на Chery нет – только хиленький пластиковый щиток. Низко установленный масляный фильтр он спасти вряд ли сможет.

У нового Атласа вместо робота – восьмиступенчатый автомат Aisin, который спокойно выдерживает длительную езду в натяг: я битый час карабкался на холмы и холмики без намека на перегрев. А еще автомат позволяет спокойно трогаться в крутые горки (робот в этой ситуации размыкал сцепления, и машина откатывалась назад).

На бездорожье F7 всё так же талантлив. По кроссоверным меркам, конечно. В фетровом грязеотражающем фартуке F7 прорези для обслуживания настолько велики, что защиты от грязи Haval, считай, не имеет.

Слабым звеном оказалась муфта подключения задних колес – при длительной пробуксовке салон наполнялся характерным запашком… К слову, на сложных участках я переводил машину в режим Off-Road – в нем муфта блокируется, что дополнительно повышало проходимость.

Бездорожье средней руки теперь не преграда – прежний полноприводный Atlas вне асфальта пасовал. Моторный отсек Атласа снизу накрыт фетровым фартуком с прорезями под вентиляцию. Также есть отверстие для слива масла. Центральная банка выпускного тракта приплюснута – чтобы не было эффекта якоря в снегу или грязи.

Еще один повод для похвалы: в новом поколении клиренс подрос до 205 мм (по нашим измерениям), а это уже серьезно. На перегибах рельефа на Geely я особо не аккуратничал – в отличие от соперников. Но колёса в Атласе вывешиваются раньше остальных – слишком уж короткоходна его подвеска.

Haval F7: еще лучше

Прежний Haval F7 был отнюдь не неженкой и вне асфальта чувствовал себя уверенно. А в новом поколении он стал еще лучше! Его семиступенчатый «мокрый» робот и межосевая муфта всё так же стоически переносят высокие нагрузки. Клиренс подрос со 170 до 185 мм, что дает дополнительную уверенность.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Приборы Тигго – самые красивые и наглядные в трио. На приборку Tiggo 8 можно вывести карту навигации – удобно и наглядно.

Интерьер Chery лаконичен и уютен. Особый шарм ему придает темно-коричневая обивка. Но такая полагается только топ-версии.

Система кругового обзора и проекция вида под автомобилем входят в базовую комплектацию. Робот Tiggo 8 работает недостаточно плавно.

Кнопки управления климат-контролем у Tiggo 8 совсем «слепые», приходится долго всматриваться. Стеклоочистители у Tiggo 8 с виду почти новые, а работают через ­пень-колоду…

Ездовая электроника настроена лучше – при вывешивании имитация межколесной блокировки срабатывает быстрее, и машина уверенно продолжает движение. Вот только кузов в вывешенном состоянии чуть ведет – после открывания пятая дверь самостоятельно не закрылась, пришлось подталкивать. У конкурентов такого не было.

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